По словам британского монарха, украинцы продолжают демонстрировать героизм, с которым их так тесно ассоциирует мир.

Решимость и сила украинского народа продолжают вдохновлять, в то время как неспровоцированное нападение на его землю, его жизнь и средства к существованию вступает в третий, трагический год. Об этом по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину сказал король Великобритании Чарльз III в своем обращении, текст которого обнародован на официальной странице королевской семьи в Instagram.

По словам монарха, несмотря на причиненные украинцам огромные трудности и боль, они продолжают "демонстрировать героизм, с которым их так тесно ассоциирует мир, их истинную доблесть, несмотря на невыразимую агрессию".

"Я почувствовал это лично на многих встречах, которые я имел с украинцами с начала войны, от президента Зеленского и госпожи Зеленской до новобранцев, которые тренируются здесь, в Соединенном Королевстве", - отметил король Чарльз III.

Он также подчеркнул, что его все еще очень вдохновляет то, что Соединенное Королевство и союзники остаются "в авангарде международных усилий по поддержке Украины в это время таких больших страданий и потребностей".

"Мое сердце со всеми пострадавшими, когда я вспоминаю о них в своих мыслях и молитвах", - подчеркнул монарх.

Вторая годовщина полномасштабного вторжения РФ в Украину

В честь второй годовщины войны Генштаб ВСУ порадовал особыми потерями оккупантов. В перечень уничтоженной техники добавили самолет А-50, который стоит более $300 млн.

В то же время в России по этому поводу заявили, что"дружественным огнем" атаковали сами себя.

Также УНИАН сообщал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выступил с обращением ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ.

По его словам, эти два года превратили десятилетнюю войну в самую масштабную в Европе со времен Второй мировой.

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