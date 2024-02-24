Военные аналитики говорят, что Запад до сих пор плохо понимает события в Украине.

Полномасштабная война в Украине перешла в свой третий год, а конца и края ей до сих пор не видно. Однако аналитики уже сейчас могут назвать несколько важных выводов из нее, которые будут влиять на другие войны в будущем.

Редакция "Голоса Америки" собрала мнения американских и европейских военных и политических аналитиков, которые свела к четырем ключевым урокам российско-украинской войны. Вот они.

Урок первый. Следует определиться с видением победы

Издание отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский еще в ноябре 2022 года озвучил "формулу мира", в которой в 10 пунктах изложил четкое и понятное видение Украины того, как должна закончиться война. В частности речь идет о полном восстановлении территориальной целостности Украины, освобождении пленных и депортированных, предоставлении гарантий безопасности Украине.

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Западные партнеры на словах поддержали украинскую формулу. Но из уст западных лидеров положения украинской формулы не звучат. Вместо этого Запад ограничивается обещаниями поддерживать Украину "столько, сколько нужно".

"Одна из самых больших проблем для нас заключается в том, что ни мой президент (Джо Байден), ни канцлер Германии (Олаф Шольц) на самом деле не сказали, что "мы хотим победы Украины". Неспособность лидеров на Западе четко определить стратегическую цель является для меня самым большим недостатком", - заявил бывший командующий войсками США в Европе, отставной генерал Бен Ходжес.

Урок второй. Демократические страны медленно помогают союзникам

Новая масштабная программа военной помощи Украине намертво застряла в Конгрессе США. С начала года ВСУ не получают поставок американского оружия, что называют одной из главных причин оккупации Авдеевки. Эксперты отмечают, что Запад способен предоставить Украине значительно больше оружия, чем предоставил фактически.

"Мы говорим о мировом порядке, основанном на правилах, но не действуем соответственно. Военная помощь, которую мы предоставили просто копеечная. Мол, для того, чтобы отправить танк М1 (Абрамс) не подходит местность. Почему же мы продаем их в Польшу? Это какие-то двойные стандарты", - заявил бывший командующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Уэсли Кларк.

Пока Запад колеблется когда и какое оружие предоставить Украине, и давать ли вообще, Иран и КНДР наладили стабильные и достаточно масштабные поставки оружия России.

"Возможно, в случае Северной Кореи они не обеспечивают высочайшее качество, но они обеспечивают количество, а производство иранских беспилотников, которое сейчас налажено в России, также означает, что это стабильный конвейер. Это означает, что в отличие от США, ЕС или Великобритании, поставки в Россию фактически бесперебойные", - говорит главный эксперт по вопросам Евразии Chatham House Кир Джайлз.

Отставной полковник Сухопутных сил США Роберт Гамильтон в свою очередь отметил, что решения в демократиях действительно принимаются дольше, но в конце концов демократии имеют преимущество. "Голос Америки" добавляет, что за последние 200 лет демократические страны победили в 76% войн против автократий.

Урок третий. Побеждать в битвах можно и без западного оружия

Хотя ситуация на фронте остается крайне тяжелой для ВСУ, Украина имеет значительные успехи на море. Несмотря на отсутствие собственного флота, украинцы выгнали россиян из западной части Черного моря. Также потоплено немало российских кораблей, в том числе с применением надводных дронов собственного украинского производства.

Отставной контр-адмирал ВМС США Джо Дигуардо заявил, что США должны взять на вооружение украинскую тактику использования морских дронов.

А бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус отметил изобретательность украинцев в поисках асимметричных тактик ведения войны. По его мнению, этот фактор будет иметь огромное значение для Украины после окончания войны.

Урок четвертый. Количество имеет значение

Десятилетиями Запад делал ставку на технологическое превосходство в реальных и гипотетических военных конфликтах. Но российско-украинская война показала, что фактор количественного превосходства тоже является весомым.

По данным ВСУ, Россия смогла захватить Авдеевку, "расплатившись" за это жизнями более 47 тысяч солдат. "Голос Америки" также приводит слова генерала Валерия Залужного, сказанные им в ноябре в интервью западному изданию. Тогда еще командующий ВСУ признал, что ошибался в отношении России, когда надеялся остановить россиян, просто нанеся им тяжелые потери.

Однако страны Запада, похоже, до сих пор не осознали важность численного превосходства, говорит отставной полковник Сухопутных сил США Роберт Гамильтон.

"Мы, как правило, отдаем предпочтение изысканным технологическим решениям военных проблем, дальнобойным высокоточным ударам, маневрам бронетехники. Но в этой войне мы увидели, что в 21 веке две армии ведут окопную войну начала 20-го века, где трудно маневрировать и захватывать значительные территории", - заявил он.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, во вторую годовщину полномасштабного российского вторжения на фронте продолжаются ожесточенные бои. За минувшие сутки зафиксировано 84 боевых столкновения, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Также мы рассказывали, что британская разведка оценила потери российской армии в 350 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Также британцы насчитали более 2700 уничтоженных танков и 5 тысяч БМП и БТР, которые потеряли россияне.

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