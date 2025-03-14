Ольга Стефанишина назвала несколько причин, почему это уже "фактически принятое решение".

Украина вступит в Европейский Союз в 2030 году. Это уже "фактически принятое решение", заявила вице-премьер по евроинтеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина.

Таким образом она прокомментировала слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая отметила, что с нынешним темпом реформ Украина может стать членом ЕС до 2030 года, пишет Forbes.

По словам Стефанишиной, на серьезность намерений ЕС указывает тот факт, что бюджет Европейского Союза на 2026-32/33 годы уже формируется с учетом членства Украины. И то, насколько Венгрия сейчас пытается блокировать включение нашей страны в следующий бюджет альянса.

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Кроме того, Украина уже поставила себе срок по будущим обязательствам перед ЕС — до 2027 года. Министр подчеркивает, что, таким образом, часть законодательства для евроинтеграции будет разработана в течение двух лет (до конца 2026 года) и принята в 2027 году.

"Поэтому эта цель [2030 год] - абсолютно реалистична. Мы во многих секторах уже интегрированы в Европейский Союз", - сказала Стефанишина. Однако есть и проблемные вопросы (сельскохозяйственная сфера, аграрный сектор).

Что еще известно об евроинтеграции Украины

Ранее УНИАН сообщал, что в Минэкономики озвучили планы по евроинтеграции на 2025 год. Украина фокусируется на задачах по либерализации торговли, интеграции в политику ЕС по роумингу, переговорах об оценке соответствия промышленной продукции и присоединении к единой зоне платежей в евро.

Кроме того, Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз является немыслимым здесь и сейчас. "Я не вижу ясно, как можно было бы обуздать преступность, которая хлынет в Венгрию вместе с этим (со вступлением Украины в ЕС - УНИАН)", - сказал он.

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