Климкин считает, что речь будет идти не только о зерновой сделке, а вообще о черноморской безопасности.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин спрогнозировал, что больше всего нужно каждой стороне от вероятной встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В эфире телемарафона он выразил мнение, что речь будет идти не только о ситуации с зерновой договоренностью, а вообще о черноморской безопасности и "здесь взгляды Эрдогана и Путина фундаментально разные".

"Но Россия уже не контролирует Черное море и мы это показали. НАТО также полностью не контролирует Черное море, и наша роль возрастает из-за удачного использования дронов, разведки и комплексных мероприятий. Для Эрдогана будет очень важно говорить с Путиным о безопасности вообще судоходства в Черном море, чего пока нет. Очень важно говорить с Путиным, чтобы он не устраивал шоу с остановкой с турецких кораблей, как несколько дней назад, поскольку это конечно нервирует и Турцию, и лично Эрдогана", - акцентировал Климкин.

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Он добавил, что также во время встречи будет идти речь о возобновлении зерновой договоренности.

"Для Путина конечно очень важно показать, что он "крутой" и что он хоть что-то дополнительно для себя получил. Должны быть готовы, что Эрдоган все же захочет быть медиатором и в отношении зерновой договоренности, и других вопросов. Кроме того, будут и вопросы, конечно, снабжения нам Турцией вооружения и все остальное. Но, надеемся, что Эрдоган, то что я знаю из своих каналов в Анкаре, здесь на уступки не пойдет", - подчеркнул Климкин.

Экс-министр иностранных дел считает, что Россия хочет, чтобы Эрдоган был на Западе, как "свой среди чужих, чужой среди своих".

"Вроде Турция и член НАТО, но пытается разговаривать самостоятельно с Россией, пытается маневрировать между Западом и Россией. И для Путина убедить Эрдогана, что он на самом деле не часть Запада, а своеобразный посредник-медиатор, при чем уникальный, между Россией и Западом, и за это может получить какие-то там "пряники" - это была бы идеальная цель визита. Но, надеемся, что это не получится ни в большом, ни в пустяковом", - сказал Климкин.

Он отметил, от каких результатов встречи между Эрдоганом и Путиным, выиграла бы Украина.

"От возобновления зерновой договоренности, по меньшей мере на предыдущих условиях. Без каких-то компромиссов, которые размывают санкционный режим...мы должны быть осторожны и, конечно, можем говорить о каких-то технических компромиссах, но никак не политических уступках", - подчеркнул Климкин.

Также, экс-министр иностранных дел оценил, какова достоверность того, что после встречи в Турции, "зерновой коридор" могут восстановить на тех условиях, которые были прописаны с самого начала. Он считает, что "конечно Путину нужно что-то получить и принести", чтобы таким образом показать в середине России ощущение его позиции. Иначе российские лидеры различных националистических сил обвинят его в слабости и начнут размышлять над тем, какова на самом деле его роль "в этой имперской реальности".

"Поэтому, ему (Путину-УНИАН) нужно показать хоть какое-то поднятие ставок. Вокруг того и будет разговор с Эрдоганом. Критическое условие для нас - это не допустить размывания санкционного режима", - констатировал Климкин.

Срыв Россией "зерновой сделки" - подробности

17 июля Россия официально отказалась продолжить действие "зерновой сделки". По словам президента страны-агрессора, для возобновления сделки необходимо вывести из-под санкций поставки российского зерна и удобрений "на мировые рынки", подключить банки к SWIFT, снять "все ограничения".

После срыва РФ "зернового соглашения" ситуация в Черном море значительно обострилась, а Минобороны страны-агрессора пригрозило атаковать все гражданские суда, двигающиеся к украинским портам, расценивая их как перевозящие грузы военного назначения. Кроме того, враг начал атаковать украинские портовые мощности.

18 июля Президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на заявление страны-агрессора о выходе из "зернового соглашения".

14 августа МИД Украины отреагировало на провокацию РФ, которая произошла накануне с турецким сухогрузом "Сукра Окан" когда он направлялся в порт Измаила и отказался выполнять требование российского военного корабля о принудительной остановке и досмотре груза. В украинском ведомстве подчеркнули, что Россию следует лишить возможности блокировать судоходство в Черном море и призвали страны-партнеров приложить усилия для возобновления работы зернового коридора.

16 августа появилась информация в SHOT в Telegram, что российский диктатор Путин и президент Турции Эрдоган могут встретиться в последний день августа. В то же время, по сообщению ТАСС в Telegram пресс-служба администрации Эрдогана отмечала, что турецкая сторона пока не располагает конкретной информацией о возможной встрече лидера Турции с диктатором РФ 31 августа.

17 августа эксперт Марк Фейгин озвучил прогноз относительно результатов вероятной встречи Президента страны-агрессора Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Правозащитник считает, что у Эрдогана достаточно рычагов давления на агрессора, который не заинтересован в испорчении отношений с Турцией. Поэтому, по мнению эксперта, Путин согласится продлить зерновое соглашение, но потребует гораздо больше уступок, чем сейчас. В то же время, он отметил, что Украина готова пойти далеко не на любые уступки.