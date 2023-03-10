Еще в прошлом году Swarovski закрыла свои магазины в РФ.

Всемирно известная австрийская компания Swarovski планирует полностью прекратить свою деятельность в России. Эта компания известна производством украшений из стекла и стразов.

Об этом заявил генеральный директор компании Алексис Назард в интервью Trend. Он напомнил, что еще в прошлом году Swarovski приостановила работу в России. После начала полномасштабной войны в Украине компания закрыла свои 12 российских магазинов и прекратила онлайн-продажи в стране.

"Мы пришли к выводу, что мы также не можем поддерживать нашу замороженную деятельность", — подчеркнул гендиректор Swarovski.

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Назард не уточняет период выхода компании из РФ. Однако, по словам гендиректора, он будет организован и осуществлен в соответствии со всеми действующими законами, включая экономические санкции и другие торговые ограничения.

Известные бренды, покинувшие Россию

Одними из первых РФ покинули Zara, Bershka и Pull & Bear. Испанский владелец крупных сетей магазинов одежды "Inditex", в который входят эти бренды, закрыл 502 магазина и онлайн-продажи еще в марте 2022 года.

Вслед за ним второй по величине в мире ритейлер одежды H & M решил свернуть свой бизнес в России.

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