Ее пытались схватить, но не успели.

Во время Пасхальной мессы в Ватикане возле Папы Римского Франциска упала икона Иисуса Христа. Соответствующее видео распространили в сети.

На нем можно увидеть, как сильный порыв ветра толкает древнюю икону и она падает неподалеку от Франциска. Один из присутствующих пытался удержать ее, однако не успел. После этого трое служителей вернули на место тяжелую опору.

Итальянская газета Il Messaggero пишет, что в сети этот инцидент уже сопоставили с другими подобными ситуациями, которые совпадали с большими изменениями в Ватикане. Например, в 2013 году появилось фото молнии, ударившей в базилику собора Святого Петра в Риме в день, когда папа Бенедикт XVI объявил о намерении покинуть Святой Престол.

Видео дня

Позиция Ватикана по войне в Украине:

Напомним, Папа Франциск официально начал свой понтификат в качестве 266-го Папы Римского в марте 2013 года.

После начала полномасштабной войны он поддерживал народ Украины, однако неоднократно делал заявления, которые вызвали непонимание и возмущение со стороны украинцев.

Например, Франциск заявлял, что не поддерживает Путина, однако не исключает, что войну "могли спровоцировать" или "не предупредить". Кроме того, он говорил, что имеет большое уважение к "русскому народу", которому "не свойственна жестокость", с которой захватчики действуют в Украине.

Недавно он сказал, что надо иметь "смелость поднять белый флаг и вести переговоры". После этого Ватикану пришлось объяснять его заявление.

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