После подрыва офиса на границе с Южной Кореей КНДР пригрозила военной активностью

В ответ Южная Корея заявила, что «больше не потерпит» провокации соседа, хотя пока неясно, какие действия планировал Сеул в случае эскалации.

Северная Корея в очередной раз пригрозила Сеулу военной активностью после того, как взорвала офис на границе со страной-соседом, через который проходила связь между государствами.

Об этом сообщает The Guardian.

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Пхеньян намерен отправить войска в приграничные районы, что значительно повысит уровень напряжения после подрыва офиса.

Представитель Генштаба КНДР уточнил, что армию направят для «восстановления всех видов регулярных военных учений», а также усилят районы постами охраны.

В ответ Южная Корея заявила, что «больше не потерпит» провокации соседа, хотя пока неясно, какие действия планировал Сеул в случае эскалации.

Как сообщал УНИАН, на границе между КНДР и Южной Кореей 16 июня в северокорейском городе Кэсон прогремел взрыв.

На снимке виден дым в районе индустриального комплекса и по данным Министерства объединения Кореи, власти Северной Кореи взорвали офис межкорейской связи, который был открыт в 2018 году для того, чтобы облегчить коммуникацию между государствами. Офис прекратил работу в январе - из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что несколькими часами ранее КНДР пригрозила ввести войска в демилитаризованных пограничные области, чтобы укрепить границу.

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