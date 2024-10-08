На кибератаку отреагировал даже спикер Кремля Дмитрий Песков. Он расценил ее как атаку на российскую критическую инфраструктуру.

В РФ заявили о "беспрецедентной" кибератаке на российские государственные телеканалы, которая произошла 7 октября.

Об этом в своем отчете пишут аналитики Института по изучению войны (ISW). В частности, всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания заявила, что неизвестные взломали ее онлайн-сервисы во время "беспрецедентной" атаки, а прокремлевское российское издание "Газета" сообщило, что атака остановила вещание телеканалов "Россия-1", "Россия-24", "Россия Культура", "Карусель" и еще около 80 региональных телерадиокомпаний.

В отчете отмечается, что хакеры использовали тип вируса-шифровальщика, который удаляет файлы, а не просто шифрует их. Из-за этого российским рупорам Кремля придется восстанавливать резервные копии своих систем.

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На кибератаку отреагировал даже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он расценил ее как атаку на российскую критическую инфраструктуру.

Кибератака на российские телеканалы

Вчера украинские хакеры "поздравили" Путина с днем рождения, осуществив масштабную атаку на всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию.Тогда прекратили онлайн-вещание основные пропагандистские телеканалы: "Россия 1", "Россия 24", "Россия культура", РТР "Планета" и более 20 других.

Ответственность взяла на себя анонимная проукраинская хакерская группировка Sudo rm-RF, которая уже неоднократно мощно била по РФ.

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