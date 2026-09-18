'Изгои' и запрещенная оппозиция: в России начались 'выборы' на фоне войны в Украине, – CNN

Оппозиционной партии "Яблоко" запретили выдвигать кандидатов, а в Рязани все шестеро кандидатов не явились на теледебаты.

В России начинаются парламентские выборы – первые после начала полномасштабного вторжения в Украину. На фоне голосования критическая оппозиция фактически отсутствует, а единственную зарегистрированную антивоенную партию "Яблоко" запретили незадолго до выборов, пишет CNN.

Голосование продлится три дня, начиная с пятницы. Россияне будут выбирать 450 депутатов Государственной думы, а также руководителей регионов и муниципалитетов. Голосование также пройдет на контролируемых Россией территориях Украины – в Крыму, Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье.

Одним из показательных эпизодов перед выборами стали дебаты в Рязани. Все шестеро зарегистрированных кандидатов не явились на телевизионный эфир государственного телеканала "Россия-1".

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"Кандидаты не явились в нашу студию, поэтому я пока прощаюсь", – сказала ведущая Елизавета Дорохина, после чего трансляция перешла на рекламную паузу. В студии при этом остались три пустых подиума.

Ожидается, что партия "Единая Россия", которая поддерживает Владимира Путина и более 20 лет доминирует во внутренней политике страны, получит большинство мест.

"Те, кто выступает против, – изгои и враги"

По словам московского политического аналитика Андрея Колесникова, российская политическая система представляет собой "жесткий, персоналистский режим с институтами, имитирующими демократию":

"Выборы никоим образом не влияют на характер политики, которая заранее определена. Их главная цель – продемонстрировать общественности "эффект большинства": все "за" политику Путина, а те, кто выступает против нее, – изгои и враги".

Выборы проходят на фоне социальной напряженности в России. В тексте отмечается, что ограничение доступа к Интернету, репрессии против гражданского общества и инакомыслия оказывают влияние на многих россиян.

В то же время удары Украины по российской территории с большого расстояния стали напоминанием о войне. Атаки на нефтеперерабатывающие заводы привели к нехватке топлива и очередям автомобилей в крупных городах, а удары по крупнейшим российским интернет-магазинам усилили давление на экономику военного времени.

Некоторые россияне говорят о желании завершения войны. Одна из опрошенных CNN жительниц Москвы Раиса заявила, что хочет, чтобы будущее было "мирным", и добавила: "Я очень хочу, чтобы все это закончилось".

73-летняя Марина Александровна рассказала, что еще не определилась, за кого будет голосовать, но "всегда голосует". В то же время она сказала:

"Важно не то, кто голосует, а кто считает голоса".

В Москве власти также ввели материальные стимулы в виде баллов за призы для жителей столицы, которые будут голосовать онлайн или через электронный терминал, а не бумажным бюллетенем. Критики электронного голосования заявляют, что оно менее прозрачно.

"Яблоко" не допустили к выборам

Отдельной особенностью выборов этого года стало исключение из предвыборной гонки партии "Яблоко" – единственной зарегистрированной антивоенной партии России.

Сначала партия получила разрешение на участие в выборах, однако в прошлом месяце Верховный суд запретил ей баллотироваться. "Родина" подала иск против "Яблока", обвинив партию в иностранном финансировании и нарушениях авторских прав. Руководство "Яблока" считает это решение политически мотивированным.

Соучредитель партии Григорий Явлинский заявил, что Кремль был удивлен поддержкой "Яблока" и его основного послания – призыва к прекращению огня в Украине:

"У нас в России еще нет демократии. Мы начали наши реформы 30 лет назад, но полностью провалились, и поэтому у нас авторитарная система, которая не готова к демократическим выборам".

По его словам, кандидаты, которым разрешили участвовать в выборах, "на 100% поддерживают нынешнюю политическую линию Кремля", тогда как "Яблоко" выступает за альтернативу, немедленное прекращение огня и переговоры с Украиной, Европой и США.

На выборы идут ветераны войны

Еще одной особенностью выборов стало большое количество ветеранов войны в Украине среди кандидатов. В Государственную думу баллотируются 186 ветеранов, а более 1500 бывших военнослужащих – на региональные и муниципальные должности.

Это происходит после запуска Путиным в 2024 году программы "Время героев", призванной готовить ветеранов к государственным должностям. В то же время ни один из кандидатов-ветеранов, с которыми связалась CNN, не согласился дать интервью.

Эксперты, которых цитирует издание, считают, что результаты выборов будут использованы для укрепления мандата Путина в условиях войны. В российских социальных сетях также распространяются слухи о возможной дальнейшей мобилизации после выборов, однако Кремль это отрицает.

Колесников заявил, что выборы будут представлены как дальнейшая легитимизация войны и внутренних политических репрессий.

В то же время часть жителей Москвы говорит о надежде на стабильность и улучшение отношений с людьми за рубежом. Шестьдесят трилетний Олег заявил, что надеется на "определенную стабильность" для простых людей и улучшение связей с людьми за рубежом – как на Западе, так и на Востоке.

Выборы в РФ – последние новости

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин готовится к подведению итогов в военное время, поскольку Кремль готовится к проведению первых парламентских выборов со времени полномасштабного вторжения страны в Украину в начале 2022 года.

CNBC пишет, что все партии, участвующие в выборах, по крайней мере в определенной степени публично подтвердили свою лояльность Путину и его политическим взглядам.

Глава Кремля призвал россиян прийти на голосование и продемонстрировать поддержку войны, которая продолжается уже пятый год. По словам Путина, важен голос каждого избирателя, поскольку от выбора россиян зависит, какие политические силы будут представлять интересы людей в Думе и регионах.

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