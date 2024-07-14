НАТО будет поддерживать Украину оружием, но не планирует пересекать "красную линию" относительно участия Альянса в войне с Россией. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире телемарафона, комментируя идею о возможности Польши сбивать ракеты над территорией Украины.
"НАТО будет поддерживать Украину и мы сейчас увеличили свою поддержку, в частности за счет различных систем ПВО. Конечно, F-16 также является важным в этом контексте. Мы предоставим и больше новых наземных систем ПВО и боеприпасы к тем, что уже есть. Это будут и Patriot, и тактические системы, NASAMS", - сказал Столтенберг.
Однако, отвечая на вопрос, относительно того, чтобы Польша могла сбивать российские ракеты над территорией Украины, он заявил, что эту "красную линию" НАТО не пересечет.
"Политика НАТО неизменна - мы не будем участвовать в этом конфликте, мы не станем его частью. Мы поддержим Украину в уничтожении российских самолетов, но НАТО не будет привлечено непосредственно", - подчеркнул он.
Польша могла бы сбивать российские ракеты
Ранее издание Politico писало, что Варшава рассматривает возможность сбивать ракеты, которые запускают российские войска. В кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что это предложение, изначально выдвинутое Киевом, рассматривается и внесено в совместное соглашение по обороне, подписанное двумя странами.
В то же время Владислав Косиняк-Камыш, министр обороны страны, заявил, что этот шаг потребует одобрения со стороны союзников по НАТО из-за опасений по поводу возможной эскалации.
"Если НАТО не примет такого решения, Польша не будет принимать его самостоятельно", - сказал он.