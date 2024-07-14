НАТО поддержит Украину в уничтожении российских самолетов, но не будет вовлечено непосредственно в конфликт с РФ.

НАТО будет поддерживать Украину оружием, но не планирует пересекать "красную линию" относительно участия Альянса в войне с Россией. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире телемарафона, комментируя идею о возможности Польши сбивать ракеты над территорией Украины.

"НАТО будет поддерживать Украину и мы сейчас увеличили свою поддержку, в частности за счет различных систем ПВО. Конечно, F-16 также является важным в этом контексте. Мы предоставим и больше новых наземных систем ПВО и боеприпасы к тем, что уже есть. Это будут и Patriot, и тактические системы, NASAMS", - сказал Столтенберг.

Однако, отвечая на вопрос, относительно того, чтобы Польша могла сбивать российские ракеты над территорией Украины, он заявил, что эту "красную линию" НАТО не пересечет.

Видео дня

"Политика НАТО неизменна - мы не будем участвовать в этом конфликте, мы не станем его частью. Мы поддержим Украину в уничтожении российских самолетов, но НАТО не будет привлечено непосредственно", - подчеркнул он.

Польша могла бы сбивать российские ракеты

Ранее издание Politico писало, что Варшава рассматривает возможность сбивать ракеты, которые запускают российские войска. В кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что это предложение, изначально выдвинутое Киевом, рассматривается и внесено в совместное соглашение по обороне, подписанное двумя странами.

В то же время Владислав Косиняк-Камыш, министр обороны страны, заявил, что этот шаг потребует одобрения со стороны союзников по НАТО из-за опасений по поводу возможной эскалации.

"Если НАТО не примет такого решения, Польша не будет принимать его самостоятельно", - сказал он.

Вас также могут заинтересовать новости: