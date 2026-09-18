На пути к революции: Китай собирает прототип сверхзвукового пассажирского самолета

Ожидается, что демонстратор технологий совершит попытку сверхзвукового полёта до конца этого года.

Китайская лаборатория Тяньмушань проводит финальную сборку и интеграцию элементов технологического демонстратора сверхзвукового пассажирского самолета TMS-10. Об этом сообщает Global Times.

В настоящее время завершено общее проектирование сверхзвукового бизнес-джета на 10–15 пассажиров, предназначенного для деловых поездок и премиального туризма.

Аэродинамическая конфигурация самолета оптимизирована как для сверхзвукового крейсерского полёта со скоростью до 2 Махов (около 2450 км/ч), так и для дозвукового крейсерского полёта со скоростью 0,95 Маха (примерно 1164 км/ч).

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Появление такого самолета может сократить время путешествия между Пекином и Шанхаем (примерно 1067–1075 км по прямой) до 30 минут. Среди ключевых целей при проектировании – уменьшение аэродинамического сопротивления и уровня звукового удара.

Демонстратор в масштабе 1:18, созданный на основе конструкции TMS-10, уже совершил свой первый полет на низкой скорости. Это произошло в июне 2025 года. Разработчики отмечают, что испытания позволили проверить характеристики самолета при взлете и посадке, а также его устойчивость и управляемость.

В 2026 году исследователи планируют перейти к испытаниям сверхзвукового крейсерского полёта и измерению звукового удара. По мере проведения испытаний можно будет проверить технологии на более крупных демонстраторах и отработать дополнительные ключевые технологии.

Один из главных вызовов - звуковой удар. Когда самолет движется быстрее звука, волны давления могут объединяться в ударные волны, которые достигают земли в виде громкого хлопка. В TMS-10 используется специальная аэродинамическая схема. Переднее горизонтальное оперение в выбранной схеме помогает предотвратить объединение ударных волн, возникающих от носовой части и крыльев, тогда как Т-образное хвостовое оперение перераспределяет ударные волны в задней части самолета, делая их более рассеянными и слабыми.

Разработка нового двигателя и воздухозаборников также представляет собой серьезный вызов для Китая. В лаборатории отмечают, что переход от нынешнего демонстратора к самолету, способному перевозить пассажиров, потребует еще нескольких технологических и инженерных этапов. Среди них – разработка силовой установки с переменным рабочим циклом, оптимизация эффективности сверхзвукового крейсерского полёта, а также проведение лётных испытаний крупного демонстратора массой около 10 тонн.

Сверхзвуковые пассажирские самолеты – последние новости

Китайцы – не единственные, кто активно работает в этом направлении. Наибольший прогресс в разработке "тихих" сверхзвуковых самолетов демонстрируют США. В этом году экспериментальный X-59 QueSST, созданный NASA совместно с подразделением Lockheed Martin Skunk Works, впервые совершил сверхзвуковой полёт. Цель программы заключается в том, чтобы продемонстрировать возможность сверхзвуковых полётов без громкого звукового удара.

В прошлом году аналогичный по назначению X-59 экспериментальный XB-1 успешно выполнил свой последний испытательный полёт. Завершение программы испытаний позволило американской компании Boom Technology перейти к следующему этапу – разработке полноценного прототипа сверхзвукового пассажирского авиалайнера Overture, который в перспективе может повлиять на развитие рынка коммерческих авиаперевозок.

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