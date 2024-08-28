В польском правительстве признали, что союзники посоветовали им сохранять спокойствие.

Польские военные не сбили российский беспилотник над собственной же территорией из-за того, что боялись, не гражданский ли это объект. Об этом заявил польский премьер Дональд Туск в комментарии журналистам, пишет Rzeczpospolita.

Так, у Туска спросили, будут ли изменения в закон, которые упростят сбивание объектов - таких как беспилотники или ракеты - которые появляются в польском воздушном пространстве во время массированных российских обстрелов Украины. Сейчас, согласно процедуре, согласие на сбивание такого объекта в мирных условиях должно предоставить высшее командование. Туск говорит, что он открыт к таким изменениям, однако проблема в другом.

"Проблема со сбиванием часто носит другой характер. Часто это несколько секунд, в течение которых невозможно проверить, не гражданский ли это объект", - говорит премьер-министр Польши.

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По словам Туска, почти 400 солдат уже двое суток ищут любые следы беспилотника, но пока нет 100% уверенности, что он вообще залетал в воздушное пространство Польши.

"Наши союзники рекомендуют определенную сдержанность. Если нет угрозы, если это не агрессия. Я очень ценю взвешенную позицию наших военных. Они не заинтересованы открывать огонь каждый раз, когда что-то движется в небе. Это позволяет чувствовать себя безопаснее", - пояснил он.

Инцидент с российским беспилотником в Польше

Как писал УНИАН, во время массированного обстрела Украины 26 августа один из российских беспилотников якобы залетел в польское воздушное пространство. Объект якобы пролетел 25 км вглубь территории Польши, а затем исчез с радаров. По одной из гипотез, он мог снизить высоту, а затем вернуться в воздушное пространство Украины.

Это уже не первый случай, когда во время массированных российских атак по Украине что-то залетает на польскую территорию. Несколько раз это были ракеты, их тоже не сбивали.

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