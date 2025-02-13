Генеральный секретарь Альянса не согласен с тем, что Украина будет начинать переговоры с позиции слабости.

Российский диктатор Владимир Путин является непредсказуемым на переговорах, но его надо привлекать к ним для того, чтобы добиться мирного соглашения. Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на брифинге после заседания министров обороны стран-членов Альянса в Брюсселе.

В частности, у Рютте спросили, действительно ли он верит, что российский диктатор Владимир Путин хочет закончить войну сейчас, как об этом накануне сказал президент США Дональд Трамп.

"Я точно не знаю, что на уме у президента Путина. Конечно, и вы тоже не можете знать. У меня было много встреч с ним между 2010 и 2014 годам, когда я занимал предыдущую должность (премьер-министра Нидерландов - УНИАН). И он является сильным переговорщиком. Он очень непредсказуем. Но в конце концов, если мы хотим добиться мирного соглашения, он нам нужен там. Потому что он тот, кто начал эту агрессивную войну против вашей страны", - подчеркнул Рютте.

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Генеральный секретарь НАТО отметил, что надо сделать так, чтобы переговоры привели к согласованию прочного соглашения, чтобы в мире поняли, что именно Запад победил. В итоге это должно быть понятно для таких стран как Китай, Северная Корея и Иран.

Также у Рютте спросили, если президент Трамп говорит, что переговоры должны начаться немедленно, означает ли это, что Украина их начнет с позиции слабости.

"Нет, я не совсем согласен с вами. Потому что, если случится так, что начнутся переговоры, они не завершатся в первый или во второй день", - ответил Рютте.

В этой связи, по его убеждению, будет возможность обеспечить успешность переговоров.

По мнению Рютте, важно добиться заключения мирного соглашения в обстоятельствах, когда одновременно Путин будет понимать, что Запад сохраняет единство, а Украина получает всю необходимую поддержку, чтобы одержать верх в войне.

"Это очень важно, и также когда он будет понимать, что он может завершить те переговоры только тогда, когда мы будем абсолютно уверены, что результат будет долговременным", - подчеркнул Рютте.

Членство Украины в НАТО

Кроме того, Рютте прокомментировал перспективы членства Украины в Альянсе. Как напомнил генеральный секретарь НАТО, на июльском саммите в Вашингтоне лидеры Альянса взяли обязательства относительно будущего членства Украины в организации коллективной безопасности.

"Но никогда не было согласовано, что когда бы ни начались переговоры, эти переговоры каким-то образом завершатся - в любом случае и обязательно - членством в НАТО. Это никогда не согласовывалось. Так может быть, но это никогда четко не заявлялось", - сказал Рютте.

Он сказал, что надо сделать так, что когда завершатся переговоры, Путин больше никогда не напал на Украину.

Как сообщал УНИАН, колумнист Bloomberg Андреас Клут считает, что Трамп сам загнал себя в ловушку, пытаясь добиться мира в Украине без прямого привлечения Америки в послевоенные гарантии для Киева. В частности, Трамп выбрал неправильную переговорную стратегию с Путиным, сразу исключив возможность вступления Украины в НАТО.

Западные СМИ пишут, что кажется, будто еще до начала Мюнхенской конференции по безопасности, на которую прибудет президент Владимир Зеленский, чтобы возобновить свои доводы перед США о защите независимости Украины, ее судьба была решена: Украине придется забыть о вступлении в НАТО и уступить территорию, которую Россия начала захватывать еще в 2014 году.

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