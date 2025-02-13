В издании отметили, что сбывается "худший страх" Зеленского - что условия мирного урегулирования согласовываются за его спиной.

Похоже, еще до начала Мюнхенской конференции по безопасности, на которую прибудет президент Владимир Зеленский, чтобы возобновить свои доводы перед США о защите независимости Украины, ее судьба была предрешена. Украине придется забыть о вступлении в НАТО и уступить территорию, которую Россия начала захватывать еще в 2014 году, пишет Bloomberg.

"За день до того, как Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину, лидер США заметил, что "Украина может стать российской в один прекрасный день". Полный объем того, что он имел в виду, стал ясен, когда два президента направили друг другу приглашения на саммит во время вчерашнего 90-минутного разговора", - говорится в статье.

Отмечается, что Зеленский был лишь поставлен в известность, при этом сбывался его худший страх - что условия мирного урегулирования согласовываются за его спиной, а предложения обменять полезные ископаемые Украины на защиту не имели большого веса.

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"Горькая ирония в том, что именно в Мюнхене в 1938 году западные державы считали, что смогут сдержать нацистскую агрессию, приняв аннексию Германией части Чехословакии. Некоторые видят отголоски этой провалившейся политики умиротворения в игре сейчас и предсказывают, что Путин продолжит испытывать восточный фланг НАТО. Критики же говорят, что Европа должна винить только себя за то, что ожидает, что США будут защищать ее бесконечно", - отметили в Bloomberg.

Киев не примет двусторонние переговоры США и России

Как заявил Заленский, Киев не будет принимать любые двусторонние переговоры США и России по миру в Украине, которые будут проходить без участия украинцев. Такое заявление он сделал, комментируя звонок Трампа Путину.

"Я действительно считаю, что прежде всего, приоритет - Украина. У нас война, и против нас Путин, - сказал он. - В разговоре он (Трамп - УНИАН) не сказал, что Путин и Россия была приоритетом. Сегодня мы доверяем этим словам. Для нас очень важно сохранить поддержку Соединенных Штатов Америки".

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