Трамп выбрал неправильную переговорную стратегию с Путиным, сразу исключив возможность вступления Украины в НАТО.

Президент США Дональд Трамп сам загнал себя в ловушку, пытаясь добиться мира в Украине без прямого вовлечения Америки в послевоенные гарантии для Киева. Такое мнение на страницах Bloomberg высказал колумнист Андреас Клут, который освещает внешнюю политику США и геополитику

Он отметил, что вчерашние телефонные переговоры Трампа с Путиным и Зеленским стали первым практическим шагом в попытках воплотить громкое предвыборное обещание о мире в Украине "за 24 часа". Однако главным камнем преткновения в достижении мира, по мнению Клута, является геополитическое будущее Украины после войны. И именно здесь Трамп сам вставил палку в собственные колеса.

В то время как будущее членство Украины в ЕС, кажется, ни у кого не вызывает особого сопротивления, против членства Киева в НАТО высказался сам Трамп. А это в свою очередь оставляет открытым ключевой вопрос послевоенных гарантий безопасности для Украины.

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"Какие гарантии безопасности, кроме членства в НАТО, может дать Запад Украине, чтобы удержать Путина от повторного нападения через несколько лет? Они должны быть надежными не только для того, чтобы держать Кремль на расстоянии, но и для того, чтобы успокоить украинцев, которые все еще травмированы пустыми заверениями, предоставленными в 1994 году США, Великобританией и Россией, в обмен на которые Украина отказалась от ядерного оружия советских времен", - отмечает колумнист.

Он отмечает, что Владимир Зеленский говорил о возможности размещения в Украине миротворческого контингента численностью около 200 000 военных одновременно. Но без привлечения США Европа не способна выставить такое количество войск, не обнажив критически собственную оборону, пишет Клут.

"Отсюда дилемма Трампа. Вероятно, он мог бы утихомирить конфликт, но это предполагало бы огромную преданность США и явную готовность быть втянутыми в новую войну, что является противоположностью тому, что он обещал американцам", - пишет обозреватель и добавляет, что даже самые рьяные сторонники Трампа не оценили бы отправку американских войск в Украину.

Клут выразил беспокойство, что столкнувшись с этой дилеммой, Трамп может соблазниться заключением сепаратного соглашения с Путиным, получив быстрый мир за счет Украины.

Мирные инициативы Трампа: последние новости

Как писал УНИАН, накануне Дональд Трамп провел два отдельных телефонных разговора - с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. После этого он заявил, что лидеры обеих стран хотят мира, а потому "пришло время остановить эту бессмысленную войну".

Сегодня Трамп снова выступил с заявлением, в котором заверил, что вчерашние разговоры с Киевом и Москвой "были замечательными".

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