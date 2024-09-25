По словам главы МИД, правительство Индии общается с обеими сторонами конфликта.

У Индии нет мирного плана по Украине, однако она постоянно обменивается информацией между Россией и Украиной, надеясь на установление мира. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, пишет The Hindu.

"Это своего рода разведка, которую мы проводим. Я имею в виду, что у нас нет мирного плана", - сказал глава МИД Индии.

По его словам, война между Россией и Украиной не может быть решена на поле боя. При этом он добавил, что правительство Индии общается с обеими сторонами, "чтобы выяснить, может ли оно сделать что-нибудь, чтобы ускорить окончание войны и начать серьезные переговоры между двумя странами".

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Министр сказал, что правительство делится беседами, которые оно вело с одной стороной, с другой.

"По моим ощущениям, обе стороны это ценят", - сказал он, добавив, что есть не так много стран и лидеров, у которых есть желание или способность взаимодействовать с обеими сторонами.

Позиция Индии в войне в Украине

23 августа премьер Индии Нарендра Моди прибыл в Киев. Это первый визит премьер-министра Индии в Украину со времени обретения нашей независимости в 1991 году. Во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве Моди заявил, что его страна не является нейтральной в войне России против Украины. По его словам, Индия выступает за дипломатический диалог между странами.

Советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал встречался с Владимиром Путиным в кулуарах встречи глав государств БРИКС в начале этого месяца для обсуждения "мирных усилий", направленных на урегулирование войны в Украине

Как писал Bloomberg, Украина хочет, чтобы Индия "модерировала" переговоры между Киевом и Москвой и использовала свои связи с Россией, чтобы убедить Кремль присоединиться к мирным переговорам.

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