Министр обороны ФРГ Борис Писториус допустил участие войск Германии во время миротворческой миссии на территории Украины. Об этом он сказал в интервью Süddeutsche Zeitung.
В частности журналист издания спросил политика, какую роль будет играть Германия в обеспечении демилитаризованной зоны между воюющими сторонами и будут ли там развернуты немецкие солдаты, на что он ответил:
"Этот вопрос будет обсуждаться, когда придет время. Мы являемся крупнейшим партнером НАТО в Европе. Поэтому очевидно, что мы будем играть определенную роль и должны взять на себя ответственность. Центральный вопрос заключается в том, как мы можем создать такой уровень безопасности для Украины, который не позволит России снова напасть через несколько лет? В то же время мы не должны делать все публично сейчас, чтобы Путин мог узнать, что именно беспокоит Украину и ее сторонников, и мог соответственно сориентировать свою переговорную стратегию".
Также Писториус отметил, что Германия заинтересована во встрече с представителями администрации нового президента США Дональда Трампа.
"Кандидатура министра обороны США еще не утверждена. Однако мы заинтересованы во встрече и обмене мнениями в Вашингтоне в начале февраля. Германию может ждать много нового, особенно в сфере обороны", - считает министр обороны страны.
Кроме того, политик рассказал о своих впечатлениях после недавнего визита в Украину. По его словам, страна проводит "впечатляющую оборонную кампанию".
"В то же время ей удается быть более современной в некоторых сферах, чем некоторые страны Европы. Почти все государственные льготы можно получить в электронном виде через приложение. В оборонном секторе также применяются очень инновационные подходы. Например, в разработке и производстве беспилотников", - отметил он.
Писториус добавил, что в целом РФ оккупировала около 18-19% территории Украины. По словам политика, это показывает, что Россия не достигла существенного прогресса, несмотря на свои большие потери.
"С одной стороны, это много, но с другой стороны, это также показывает, что Россия не достигла большего после почти трех лет безжалостной агрессивной войны, несмотря на высокие расходы, от которых страдает и российское население, и высокие потери в собственной армии", - добавил министр.
Размещение иностранных миротворцев в Украине - последние новости
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна готова при необходимости разместить в Украине миротворцев. По его словам, Лондон готов выполнять свою роль в мирных переговорах по завершению войны, которую Россия развязала против Украины.
В то же время командир 411 отдельного батальона БПЛА "Ястребы" Андрей Сухин ответил, нужны ли в Украине миротворцы. Он отметил, что такой вопрос является политическим, а не военным, поэтому украинцы должны сами пройти путь к победе.