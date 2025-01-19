В то же время глава МО ФРГ подчеркнул, что об этом нужно говорить, "когда придет время".

Министр обороны ФРГ Борис Писториус допустил участие войск Германии во время миротворческой миссии на территории Украины. Об этом он сказал в интервью Süddeutsche Zeitung.

В частности журналист издания спросил политика, какую роль будет играть Германия в обеспечении демилитаризованной зоны между воюющими сторонами и будут ли там развернуты немецкие солдаты, на что он ответил:

"Этот вопрос будет обсуждаться, когда придет время. Мы являемся крупнейшим партнером НАТО в Европе. Поэтому очевидно, что мы будем играть определенную роль и должны взять на себя ответственность. Центральный вопрос заключается в том, как мы можем создать такой уровень безопасности для Украины, который не позволит России снова напасть через несколько лет? В то же время мы не должны делать все публично сейчас, чтобы Путин мог узнать, что именно беспокоит Украину и ее сторонников, и мог соответственно сориентировать свою переговорную стратегию".

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Также Писториус отметил, что Германия заинтересована во встрече с представителями администрации нового президента США Дональда Трампа.

"Кандидатура министра обороны США еще не утверждена. Однако мы заинтересованы во встрече и обмене мнениями в Вашингтоне в начале февраля. Германию может ждать много нового, особенно в сфере обороны", - считает министр обороны страны.

Кроме того, политик рассказал о своих впечатлениях после недавнего визита в Украину. По его словам, страна проводит "впечатляющую оборонную кампанию".

"В то же время ей удается быть более современной в некоторых сферах, чем некоторые страны Европы. Почти все государственные льготы можно получить в электронном виде через приложение. В оборонном секторе также применяются очень инновационные подходы. Например, в разработке и производстве беспилотников", - отметил он.

Писториус добавил, что в целом РФ оккупировала около 18-19% территории Украины. По словам политика, это показывает, что Россия не достигла существенного прогресса, несмотря на свои большие потери.

"С одной стороны, это много, но с другой стороны, это также показывает, что Россия не достигла большего после почти трех лет безжалостной агрессивной войны, несмотря на высокие расходы, от которых страдает и российское население, и высокие потери в собственной армии", - добавил министр.

Размещение иностранных миротворцев в Украине - последние новости

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна готова при необходимости разместить в Украине миротворцев. По его словам, Лондон готов выполнять свою роль в мирных переговорах по завершению войны, которую Россия развязала против Украины.

В то же время командир 411 отдельного батальона БПЛА "Ястребы" Андрей Сухин ответил, нужны ли в Украине миротворцы. Он отметил, что такой вопрос является политическим, а не военным, поэтому украинцы должны сами пройти путь к победе.

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