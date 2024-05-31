В польском МИД признались, что действительно получали соответствующий запрос от Киева.

Польша не будет присылать своих военных инструкторов в Украину, но готова провести обучение украинских мобилизованных на своей территории. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, слова которого приводит Rzeczpospolita.

Так, журналисты спросили министра, может ли Польша направить в Украину военных инструкторов для обучения украинских солдат. На это Сикорский заявил, что Варшава действительно "рассмотрела украинский запрос по обучению".

"Мы пришли к выводу, что безопаснее и эффективнее было бы обучать в Польше украинское подразделение из украинцев, которые подлежат призыву в украинскую армию. Мы пришли к выводу, что это будет более эффективный способ помочь Украине", - сказал польский дипломат.

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Отправка западных инструкторов в Украину: что известно

Как писал УНИАН, уже несколько месяцев на Западе продолжается дискуссия относительно возможности направить в Украину западные войска. Один из сценариев, который обсуждают - это отправка инструкторов для обучения войск в украинском тылу.

В частности такую возможность допустила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. По ее словам, страна пойдет на это в составе международной коалиции, если такая появится.

По данным Financial Times, сейчас Франция планирует собрать коалицию стран Европы, которые готовы отправить военных инструкторов в Украину. Журналисты ожидают, что президент Франции Эммануэль Макрон разгласит план страны направить военных инструкторов уже в следующий четверг во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Нормандию.

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