Кирби отметил, что именно президент Владимир Зеленский решает, идти ли на переговоры, и если да, то когда и на каких позициях.

Украина сама будет решать, когда и при каких условиях проводить переговоры с Россией, при этом президент США Джо Байден будет поддерживать ее до завершения своих полномочий. Как сообщает Укринформ, об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби на просьбу прокомментировать подход Дональда Трампа по завершению войны в Украине.

Кирби отметил, что не будет вступать в споры с позицией Трампа, в то же время администрация Джо Байдена продолжит придерживаться в этом вопросе основного принципа "ничего об Украине без Украины".

"Мы не собираемся вести о них разговоры без их участия, мы не будем навязывать им, какими могут быть их следующие шаги", - подчеркнул он.

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Кирби подчеркнул, что именно президент Владимир Зеленский решает, идти ли на переговоры, и если да, то когда и на каких позициях.

"Когда он примет это решение, и пока президент Байден является главнокомандующим, он (Зеленский) найдет в этой администрации сторонников в процессе продвижения к переговорам",- добавил Кирби.

Он также подчеркнул, что администрация Байдена делает все необходимое для того, чтобы ВСУ имели все необходимое для отбрасывания россиян и осложнения для Путина планов на продолжение войны.

Представитель Белого дома отметил, что России приходится закупать оружие, причем кроме ракет и артиллерийских снарядов Путин также должен покупать много мешков для трупов.

"И я считаю, что об этом также не стоит забывать",- отметил Кирби.

Трамп и мирные переговоры в Украине

Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен готовиться к тому, чтобы заключить соглашение о завершении войны. По его словам, он намерен обсудить это с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Также Трамп не исключил, что может отменить разрешение для Украины наносить удары западным оружием вглубь территории РФ.

Как писал директор программы по Евразии в Институте ответственного государственного управления Квинси Анатоль Ливен, Трампу придется решить, на каком этапе урегулирования конфликта нужно привлекать к этому процессу Киев. Он считает, что к начальному этапу урегулирования конфликта Украину привлекать не нужно.

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