Трамп вряд ли захочет привлекать Украину к начальному этапу урегулирования конфликта.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что он намерен положить конец войне в Украине. Тем не менее ему придется решить, на каком этапе урегулирования конфликта нужно вовлекать в этот процесс Киев.

Об этом написал директор программы по Евразии в Институте ответственного государственного управления Куинси Анатоль Ливен в своей колонке для Foreign Policy.

Он уверен, что в возможных переговорах о прекращении огня будут участвовать Украина, Россия и США. Тем не менее он считает, что к начальному этапу урегулирования конфликта не нужно привлекать Киев.

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Свое мнение Ливен аргументировал тем, что трем сторонам будет очень трудно прийти к соглашению из-за полного разногласия в некоторых вопросах. В частности, Россия требует у Украины пойти на невыгодные для страны уступки.

Он отметил, что некоторые аспекты возможного соглашения потребуют полного согласия Украины, включая условия прекращения огня, характер и протяженность любых демилитаризованных зон, а также любые конституционные поправки, гарантирующие языковые и культурные права жителей Украины. Он подчеркнул, что США должны будут с полным пониманием и уважением относиться к взглядам Киева на жизненно важные интересы страны.

В первую очередь американским переговорщикам стоит выяснить, готовы ли в РФ обсудить некоторые свои требования и пойти на компромисс. Взамен администрация Трампа может пойти на ответные компромиссы по более широким вопросам, уверен Ливен.

Вероятнее всего, на первом этапе переговоров не будет подниматься вопрос о признании оккупированных территорий Украины российскими, заявил он. Причина заключается в том, что Киев категорически против этого, а россияне настаивают на том, чтобы эти территории перешли под контроль Москвы.

Украина может попросить о членстве в НАТО, добавил Ливен. Тем не менее администрации президента США придется решить, оказывать ли давление на некоторых членов Альянса, которые выступают против принятия Киева или отказаться от этой идеи.

Вопрос западных гарантий безопасности для Украины также не зависит от Киева, считает Ливен. Тем не менее предложение президента Владимира Зеленского ввести в страну войска из европейских членов НАТО было поддержано некоторыми западными чиновниками. Поэтому этот вариант может быть рассмотрен между США и РФ.

Ливен подчеркивает, что процесс возможных переговоров о завершении войны в Украине в любом случае окажется сложным. По его словам, администрации Трампа и российского диктатора Владимира Путина могут не прийти к соглашению по некоторым вопросам, из-за чего процесс урегулирования конфликта сорвется. Однако РФ или США вряд ли сразу "выложат все свои карты на стол".

Директор программы по Евразии в Институте ответственного государственного управления Куинси резюмировал, что если Украина примет участие в переговорах с самого начала, то процесс урегулирования конфликта станет совершенно невозможным.

Трамп и война в Украине - важные новости

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что новому президенту США Дональду Трампу будет сложно договориться о мире в нашей стране. Он также не считает целесообразной идею о размещении британских и французских миротворцев на линии фронта.

Кроме того, в NBC сообщали о том, что команда Трампа ведет переговоры с Белым домом и Украиной о завершении войны. По словам источников издания, республиканец "твердо намерен закончить войну в Украине в первый день президентства".

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