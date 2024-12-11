По словам главы ОП, важно, чтобы США поняли и услышали Украину в вопросе завершения войны.

После того, как президент Украины Владимир Зеленский встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже, есть понимание того, что новоизбранный американский лидер точно желает остановить войну в Украине. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью проекту "Карп'як на Суспільному".

Глава ОП подчеркнул, что Трамп хочет закончить войну справедливым миром. По его словам, для США сейчас поддержать диктатуру является невозможным решением. Ермак подчеркнул, что встреча трех президентов в Париже (Владимира Зеленского, Дональда Трампа и Эммануэля Макрона - УНИАН) стала ответом на ложь российской пропаганды о том, что "Украина не хочет мира".

Политик отметил, что рад, что Зеленский уже второй раз встретился с новым президентом США, который с уважением относится к Украине.

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Кроме того, Ермак добавил, что сейчас важно, чтобы планы и шаги, которые будет делать новая администрация президента США, были общими.

"Чтобы они услышали нас, чтобы они действительно - а это не просто - очень быстро могли получить всю информацию за три года, могли получить от первых уст информацию, что происходит сегодня на фронте, все риски всех этих разговоров о каком-то cease-fire (Соглашение о прекращении войны на определенное время, чтобы можно было заключить постоянное соглашение о прекращении войны - УНИАН), просто cease-ire, без каких-либо гарантий. Четко понимали нашу позицию относительно гарантий, потому что для нас очень важно закончить эту войну справедливым миром, иметь очень сильные юридические и рабочие гарантии, потому что в нашем, к сожалению, опыте все гарантии, которые мы имели до этого момента не обеспечили нас действительно безопасностью, потому что произошла эта война", - сказал глава ОП.

Ермак подчеркнул, что подготовительные консультации с командой нового президента США происходят еще до инаугурации и это, по его словам, является хорошим фактором, ведь дает возможность сторонам после 20 января сразу работать с конкретными темами. В то же время главной темой является прекращение этой войны, однако прекращение именно на условиях справедливого мира, подытожил политик.

"Это я считаю, что на условиях Украины. Потому что все, в чем нуждается Украина, - это восстановление действия международного права, это восстановление нашей территориальной целостности. И об этом мы имеем в виду, когда говорим о справедливом мире", - отметил Ермак.

По его словам, все "красные линии" в переговорах есть в Конституции Украины.

Встреча Зеленского и Трампа в Париже - что известно

Как писал УНИАН, 7 декабря в Париже состоялась встреча новоизбранного президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Политики обсудили полномасштабную войну в Украине и возможность ее окончания.

В то же время сам Трамп после встречи с Зеленским заявил, что президент Украины заинтересован в прекращении огня в своей стране. Республиканец отметил, что сейчас разрабатывает концепцию прекращения огня в Украине.

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