Приверженцы помощи Украине в Когрессе отступают, потому что боятся нападок со стороны сторонников Трампа.

С приходом к власти в США Дональда Трампа становится очевидным, что эра военной поддержки Украины со стороны США подходит к концу и даже союзники Украины в Конгрессе переосмысливают помощь, пишет The New York Times.

"За несколько недель, прошедших после избрания Трампа, некоторые из самых ярых сторонников финансирования войны на Украине со стороны республиканцев заметно изменили свой тон, чтобы соответствовать его тону, хотя они продолжают говорить о важности поддержки самой страны", - пишет издание.

Как пишет NYT, в Конгрессе поддержка финансирования войны на Украине постепенно ослабевает на фоне постоянного давления со стороны союзников Трампа в ультраконсервативном, изоляционистском крыле партии. Они призывают направить средства на Украину другим союзникам, например Израилю, или на внутренние проекты, такие как охрана границ.

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Ожидается, что после вступления Трампа в должность он унаследует контроль над неиспользованной помощью Украине на сумму в несколько миллиардов долларов. И некоторые республиканцы воспользовались этой возможностью, чтобы избежать сложных разговоров о будущей зависимости Украины от американской помощи, надеясь, что к тому времени, когда такие дебаты станут необходимыми, они будут уже неактуальны, отмечается в статье.

При этом проукраинские деятели из близкого круга советников г-на Трампа, такие как сенатор Линдси Грэм, уже дистанцировались от идеи увеличения военной помощи, превознося предложение Трампа о предоставлении кредитов в качестве разумной альтернативы.

"Я думаю, что сейчас самое время предложить конструктивные, творческие решения, чтобы положить конец этой войне", - сказал Грэм, когда его спросили, будет ли он и дальше поддерживать идею отправки Украине десятков миллиардов долларов, как он делал это раньше.

По словам республиканца из Техаса Дэна Креншоу, приверженцы помощи Украине отступают, потому что "они боятся нападок" со стороны сторонников Трампа.

Ожидается, что в Сенате Митч Макконнелл из Кентукки, уходящий лидер партии, и Сьюзан Коллинз из штата Мэн, которая станет председателем Комитета по ассигнованиям, продолжат настаивать на предоставлении Украине финансовой и военной помощи, необходимой ей для продолжения войны. Однако неясно, сколько еще людей прислушаются к их призывам противостоять курсу Трампа, пишет NYT.

Помощь от США Украине

Ранее высокопоставленный представитель администрации Байдена сказал в комментарии СМИ, что до середины января США планируют доставить в Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни бронемашин и другие важные средств

В Госдепе США заявили, что объемов предоставленной помощи должно хватить для покрытия потребностей Украины в оружии и технике до конца 2025 года.

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