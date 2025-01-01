Трамп должен получить больше рычагов влияния, чтобы посадить Путина за стол переговоров.

Соединенные Штаты Америки должны выбрать стратегию "максимального давления" в контексте возможных "мирных" переговоров с Российской Федерацией по поводу ее войны против Украины. Об этом в своей статье для Foreign Affairs пишет политический обозреватель Алина Полякова.

Она напоминает, что избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении достичь соглашения с правителем России Владимиром Путиным, и он "прав, когда хочет установить длительный и устойчивый мир в войне", в Украине которая стоила жизни сотням тысяч людей и дестабилизировала геополитику во всем мире.

"Но для достижения этой цели его администрации сначала нужно будет пригласить россиян с готовностью вести переговоры и идти на значительные компромиссы, которые приведут к более чем краткосрочному прекращению огня", - говорится в материале.

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По мнению автора, чтобы сделать это и вести переговоры с Москвой с позиции силы, Трампу нужно будет установить гораздо больше рычагов влияния на Россию, чем Соединенные Штаты сейчас имеют:

"Второй Белый дом Трампа хорошо подготовлен к реализации стратегии, которая достигнет именно этого: кампании максимального давления. Во время своего первого срока Трамп применял такой подход против Ирана. И теперь, чтобы достичь мира и восстановить глобальное лидерство США перед лицом усиления авторитарной агрессии, он должен применить ту же стратегию к России".

По мнению обозревателя, план максимального давления заставит россиян сесть за стол переговоров - к чему у них пока мало стимулов - и одновременно позволит администрации Трампа сформировать повестку дня. Кроме того, это откорректирует подход администрации Байдена, которая была слишком осторожной, не имела четкой стратегии и достигла слишком мало и слишком поздно для Украины.

"Более того, воспользовавшись экономической, политической и военной уязвимостью России, Соединенные Штаты смогут наказать противников США, таких как Китай и Иран, которые обеспечивают многие военные потребности России. Только путем максимального давления новая администрация может превратить сегодняшнюю тяжелую войну на истощение в стабильный мир", - пишет автор.

Она также считает, что США располагают многими доступными политическими инструментами, которые они должны использовать в своей кампании максимального давления на Россию:

"Во-первых, Вашингтону следует усилить экономические санкции, начиная с банковского и финансового сектора России. ... Вашингтон также должен сделать больше, чтобы расширить сферу действия вторичных санкций, которые охватывают третьи стороны".

По мнению автора, администрация Трампа могла бы использовать вторичные санкции, чтобы нанести вред китайским компаниям, которые непосредственно помогают России, и китайским финансовым учреждениям, которые финансируют РФ.

"Такие ограничения особенно эффективны, потому что они заставляют компании за пределами России или других стран, которые ведут бизнес с Россией, выбирать между Вашингтоном и Москвой - большинство из них решат сохранить доступ к большому рынку США вместо российского, который сокращается", - говорится в статье.

Автор отмечает, что поскольку США вводят жесткие экономические санкции, чтобы "сузить" российскую экономику, они должны сделать все, чтобы увеличить расходы РФ на войну в Украине. Поэтому в краткосрочной перспективе администрация Трампа должна использовать "любое финансирование", чтобы обеспечить Киев системами ПВО и ракетными системами большой дальности. Кроме того, Вашингтон также должен давить на европейские страны.

"В частности, Германия отказалась предоставить Украине свою систему дальнего радиуса действия Taurus, ссылаясь на обеспокоенность эскалацией. Такие меры дадут Москве четкое сообщение о том, что любое бряцание ядерным оружием не сработает, чтобы удержать Соединенные Штаты от увеличения расходов на войну. Кроме того, администрация Трампа должна сообщить, что дальнейшая эскалация со стороны России может спровоцировать меры, которые в конечном итоге будут противоречить интересам России, - например, приглашение Украины присоединиться к НАТО", - пишет автор.

По ее мнению, в сочетании с кампанией экономического и военного давления Соединенные Штаты должны оказывать политическое давление на европейских союзников, о передаче Украине замороженных российских активов. В то же время максимальное давление может заставить россиян сесть за стол переговоров, но это станет лишь первым шагом к устойчивому миру в Украине и во всей Европе:

"Вашингтон должен настаивать на том, чтобы представители Украины и Европы шире участвовали в переговорах, поскольку успех соглашения будет зависеть от принятия и выполнения условий соглашения как Украиной, так и ее европейскими партнерами".

При этом по словам эксперта, США должны оставить в стороне вопрос о членстве Украины в НАТО, когда речь идет о достижении соглашения о прекращении войны.

"На данный момент наиболее актуальной задачей для Соединенных Штатов является установление позиции силы по отношению к России, что в конечном итоге заставит Москву пойти на компромисс, а также послать четкое сообщение Китаю, Ирану и Северной Корее. ... На фоне растущей геополитической нестабильности достижения прочного мира в Украине пошлет мощный сигнал не только противникам США, но и миру, что Соединенные Штаты вернулись", - резюмирует автор статьи.

"Мирные" переговоры с РФ - последние новости

Переговоры избранного президента США Дональда Трампа с правителем России Владимиром Путиным возможны только через принуждение к сценарию США. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, Трамп хочет получить определенные дивиденды от встречи с Путиным и от реализации сценария, который будет предложен.

Ранее Владимир Путин заявил о своей готовности встретиться с Дональдом Трампом "в любое время". По его словам, он также готов к "переговорам и компромиссам" с Украиной.

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