Путин также впервые прокомментировал ликвидацию российского генерала Игоря Кириллова.

Российский диктатор Владимир Путин заявил о своей готовности встретиться с президентом США Дональдом Трампом "в любое время". Об этом он сказал во время так называемой "прямой линии", отвечая на вопрос журналиста NBC News.

"Я не знаю, когда мы с ним (Трампом) встретимся. Он ничего не говорит, я с ним не разговаривал более четырех лет. Я готов к этому. В любое время. Готов буду и ко встрече, если он захочет этого", — сказал Путин.

Он также заявил, что готов к "переговорам и компромиссам" с Украиной. При этом Путин заявил, что Украина была согласна на Стамбульские договоренности, но потом "почему-то" отказалась. Российский диктатор даже назвал виновного в срыве этих переговоров – бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона.

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"Приехал господин Джонсон, такой, с хорошей причёской человек, и сказал, что им нужно воевать до последнего украинца. Вот они воюют", - сказал Путин

Он также впервые прокомментировалликвидацию российского генерала Игоря Кириллова, назвав это "террористическим актом".

"Это убийство совершено способом, опасным для жизни многих", - сказал Путин журналисту NBC, добавив прии єтом, что Украина "неоднократно совершала такие теракты в отношении многих граждан РФ".

Другие заявления Путина

Российский диктатор признался, что россияне склонны к разжиганию конфликтов и войн, потому что им скучно, когда все спокойно, стабильно и размеренно. Путин заявил, что России нужна "движуха".

Он также вновь позвастался своим "Орешником", заявив, что никто не сможет сбить эту ракету. Путин предложил проверить эффективность "Орешника" на цели в Киеве.

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