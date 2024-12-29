Мнения экспертов разделились, однако большинство считает маловероятным достижение реального мира.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину о своих планах заставить обоих сесть за стол переговоров в начале 2025 года сразу после того, как он вернется в Белый дом. Поэтому с приближением возвращения Трампа на пост президента издание Newsweek спросило экспертов, будет ли заключено мирное соглашение между РФ и Украиной в следующем году.

"Для того, чтобы мир удержался, мирное соглашение должно быть справедливым. Украина четко продемонстрировала свою готовность к переговорам и компромиссам - она хочет прекращения войны больше, чем кто-либо другой - но если украинский народ не будет воспринимать соглашение как справедливое, он не будет заинтересован в том, чтобы пойти на плохое соглашение", - высказал свое мнение гендиректор Rasmussen Global, бывший директор по политическому планированию НАТО Фабрис Потье.

По его словам, членство в НАТО является для Украины наивысшей гарантией безопасности, однако важно, чтобы европейские страны показали Трампу, что они готовы взять на себя основную часть этих гарантий.

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В то же время бывший заместитель министра энергетики РФ, экономист и оппозиционный политик Владимир Милов считает, что мирное соглашение между странами может быть заключено в 2025 году из-за давления со стороны новой администрации Трампа и крайнего истощения ресурсов с обеих сторон войны. Однако он добавил, что любое соглашение о прекращении огня, вероятно, будет хрупким и склонным к неудаче, как это было с Минскими договоренностями в прошлом.

"Фундаментальная причина войны - агрессивные империалистические амбиции России, направленные на покорение Украины и ликвидацию ее суверенитета - не исчезнет после любого прекращения огня", - подчеркнул Милов.

В свою очередь старший научный сотрудник и директор исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Кори Шейк отметил, что единственное мирное соглашение 2025 года будет катастрофическим в случае того, если США и западные страны прекратят помощь Украине.

"Единственным возможным изменением правил игры является введение администрацией Трампа санкций на российскую нефть, что сделает продолжение войны слишком дорогим для России", - отметил эксперт.

Также старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Чарльз Купчан отметил, что прекращение огня в 2025 году является вероятным, однако само мирное соглашение вряд ли будет достигнуто. Он добавил:

"Россия и Украина могут договориться о деэскалации и превратить существующую линию фронта в своеобразную границу. Но договоренности по более широким вопросам - таким как геополитическая ориентация Украины и статус украинской территории, оккупированной Россией, - будут недостижимыми. Результатом станет скорее замороженный конфликт, чем прочный мир - возможно, напоминая ситуацию на Корейском полуострове".

Кроме того, аналитик по вопросам России, заместитель руководителя группы Института исследования войны Екатерина Степаненко считает маловероятным мирное соглашение между РФ и Украиной в следующем году, ведь Кремль и в дальнейшем хочет полностью уничтожить украинское государство, капитуляции правительства Украины и ликвидации ВСУ.

В то же время бывший директор по вопросам планирования политики Государственного департамента США Энн-Мари Слотер отметила, что прекращение огня дало бы РФ необходимую передышку, а Украине перевооружение.

"А Трампу - досрочную победу, которую он сможет праздновать как доказательство своей способности заканчивать войны, что не одно и то же, что установление мира", - продолжила эксперт.

В свою очередь ассоциированный научный сотрудник Программы международной безопасности Chatham House Джейми Ши отметил, что США и некоторые страны Европы будут подталкивать Украину к переговорам, ведь они устали поддерживать наше государство.

"Но настоящий мир кажется маловероятным в 2025 году, поскольку Украина требует гарантий безопасности в виде членства в НАТО или иностранных миротворцев на своей территории, которые Западу будет трудно (и дорого) предоставить, а также помощи в восстановлении и много деталей по возвращению беженцев, передачи военнопленных, транзита через Черное море и демилитаризованных зон, переговоры о которых будут сложными и длительными. Поэтому следует ожидать возвращения к ситуации замороженного конфликта, когда судьба Украины будет на волоске", - отметил Джейми Ши.

Возможность переговоров Украины и РФ - последние новости

Ранее бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес прокомментировал возможность переговоров с РФ. По его словам, руководство Российской Федерации не будет заинтересовано в переговорах, пока думает, что может победить.

В то же время бывший посол США в России Майкл Макфол объяснил, как Трамп может заставить Зеленского и Путина начать переговоры. Он отметил, что лучшим способом для этого является отправка Украине большего количества вооружений.

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