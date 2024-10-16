Россия тратит на неделю войны против Украины больше средств, чем составляют годовые бюджеты 80% регионов Российской Федерации. Об этом пишет The Moscow Times.
Так, недавно российские власти поделились проектом бюджета на 2025 год с рекордными военными расходами в размере 13,2 трлн рублей, или 38 млрд рублей в день. Расходы на социальную политику и образование в РФ при этом планипуют уменьшить.
"В текущем году расходы бюджета на армию и силовиков составляют 11,1 трлн рублей, или около 210 млрд рублей в неделю, что превышает годовые бюджеты 80% российских регионов", – отмечает издание.
Только 18 субъектов Российской Федерации имеют бюджеты, превышающие недельные затраты на войну в Украине. Среди них, разумеется оказалась Москва (4,7 трлн руб), Санкт-Петербург (1,2 трлн руб) и соответствующие области. В список 18 субъыектов попали и регион с развитой добывающей и перерабатывающей промышленностью.
Еще в 64 регионах годовые бюджеты ниже трат России на войну за 7 дней. И в почти четверти регионов бюджеты меньше трети недельных военных трат. К последним относятся в том числе Кабардино-Балкария, Тыва, Карачаево-Черкесия, Мордовия, Хакасия, Алтай, а также ряд депрессивные областей России: Тамбовская, Костромская, Орловская, Новгородская, Тамбовская и Псковская.
"Четыре региона за год тратят меньше, чем Россия тратит на войну в Украине за один день (30 млрд рублей): Еврейская автономная область, Ингушетия, Калмыкия и Ненецкий автономный округ", – подчеркивают авторы.
Расходы РФ на войну
Власти Российской Федерации заложили в бюджет 2025 года рекордную сумму расходов на войну. Военные расходы составят 6,31% ВВП страны-агрессора.
По статье "Национальная оборона" запланированы расходы в размере 13,5 триллиона рублей. При этом в бюджете на 2024 год военные расходы закладывали лишь 10,4 триллиона рублей. Тогда это тоже называли рекордом.