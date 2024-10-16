При этом четыре региона РФ за год тратят меньше, чем Россия тратит на войну против Украины за один день.

Россия тратит на неделю войны против Украины больше средств, чем составляют годовые бюджеты 80% регионов Российской Федерации. Об этом пишет The Moscow Times.

Так, недавно российские власти поделились проектом бюджета на 2025 год с рекордными военными расходами в размере 13,2 трлн рублей, или 38 млрд рублей в день. Расходы на социальную политику и образование в РФ при этом планипуют уменьшить.

"В текущем году расходы бюджета на армию и силовиков составляют 11,1 трлн рублей, или около 210 млрд рублей в неделю, что превышает годовые бюджеты 80% российских регионов", – отмечает издание.

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Только 18 субъектов Российской Федерации имеют бюджеты, превышающие недельные затраты на войну в Украине. Среди них, разумеется оказалась Москва (4,7 трлн руб), Санкт-Петербург (1,2 трлн руб) и соответствующие области. В список 18 субъыектов попали и регион с развитой добывающей и перерабатывающей промышленностью.

Еще в 64 регионах годовые бюджеты ниже трат России на войну за 7 дней. И в почти четверти регионов бюджеты меньше трети недельных военных трат. К последним относятся в том числе Кабардино-Балкария, Тыва, Карачаево-Черкесия, Мордовия, Хакасия, Алтай, а также ряд депрессивные областей России: Тамбовская, Костромская, Орловская, Новгородская, Тамбовская и Псковская.

"Четыре региона за год тратят меньше, чем Россия тратит на войну в Украине за один день (30 млрд рублей): Еврейская автономная область, Ингушетия, Калмыкия и Ненецкий автономный округ", – подчеркивают авторы.

Расходы РФ на войну

Власти Российской Федерации заложили в бюджет 2025 года рекордную сумму расходов на войну. Военные расходы составят 6,31% ВВП страны-агрессора.

По статье "Национальная оборона" запланированы расходы в размере 13,5 триллиона рублей. При этом в бюджете на 2024 год военные расходы закладывали лишь 10,4 триллиона рублей. Тогда это тоже называли рекордом.

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