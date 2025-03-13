Требования России похожи на условия, ранее представленные США, говорят источники.

Россия представила США список требований для заключения соглашения по прекращению войны против Украины и перезагрузки отношений с Вашингтоном, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

По данным источников издания, российские и американские чиновники обсуждали эти условия в ходе личных и виртуальных бесед в течение последних трех недель.

При этом источники назвали условия Кремля "широкими и похожими на требования, которые он ранее выдвигал Украине, США и НАТО", пишет Reuters.

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Ранее эти условия включали отказ Украины от членства в НАТО, соглашение о неразмещении иностранных войск на территории Украины и международное признание заявления президента Владимира Путина о том, что Крым и четыре украинские области принадлежат России.

Президент США Дональд Трамп сейчас ждет от Путина ответа на вопрос, согласится ли он на 30-дневное перемирие, которое, как заявил во вторник президент Украины Владимир Зеленский, он примет в качестве первого шага к мирным переговорам.

Приверженность Путина потенциальному соглашению о прекращении огня пока неясна, и детали еще предстоит уточнить. При этом некоторые американские чиновники, законодатели и эксперты опасаются, что Путин воспользуется перемирием, чтобы усилить, по их мнению, попытку разделить США, Украину и Европу и подорвать любые переговоры.

Мир в Украине - что вы могли пропустить

11 марта в Саудовской Аравии состоялась встреча представителей США и Украины. По ее итогам сообщалось, что Украина согласилась на предложение США о немедленном временном прекращении огня продолжительностью 30 дней. Однако сначала на прекращение огня должна согласиться Россия.

При этом в Белом доме уклонились от ответа на вопрос о том, есть ли США механизмы для того, чтобы удержать Россию от нарушения предложенного Вашингтоном режима прекращения огня.

Тем временем, одна из европейских разведок получила важный документ РФ, в котором отмечается, что "мирное урегулирование кризиса в Украине не может произойти раньше 2026 года". Этот документ также отвергает любой план по введению миротворческого контингента в Украине.

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