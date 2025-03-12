Пресс-секретарь также отказалась говорить о том, планирует ли Трам провести телефонный разговор с Путиным по этому вопросу.

В Белом доме уклонились от ответа на вопрос о том, есть ли у администрации президента США Дональда Трампа механизмы для того, чтобы удержать Россию от нарушения предложенного Вашингтоном режима прекращения огня.

"Очевидно, что это большой гипотетический вопрос, который я не буду комментировать, потому что мы еще не дошли до этого. Текущее положение дел таково, что украинцы согласились на прекращение огня, украинцы согласились на мирный план, который был положен на стол вчера в Саудовской Аравии госсекретарем и нашим советником по национальной безопасности", – приводит CNN слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

Спикер также отказалась говорить о том, планирует ли Трам провести телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы прямо надавить на него на него с целью соблюдения режима прекращения огня.

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"Я не располагаю информацией о звонках президента, но, как всегда, если такой звонок состоится, он даст вам знать", – заявила Левитт.

Прекращение огня в Украине: что предшествовало

Украина согласилась на предложение США о немедленном временном прекращении огня продолжительностью 30 дней. Однако сначала на прекращение огня должна согласиться Россия. Такое заявление появилось по итогам встречи делегаций США и Украины в Джидде, Саудовская Аравия.

Теперь в США планируют провести с Россией переговоры, чтобы убедить ее согласиться на временное перемирие. Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что режим прекращения огня в Украине может быть установлен в течение нескольких дней, если РФ на него согласится.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получил некоторые положительные сообщения о прекращении огня в Украине.

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