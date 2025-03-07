При этом дипломатическое решение войны не решит никаких проблем безопасности.

Прекращение войны в Украине с помощью дипломатических методов маловероятно в ближайшие шесть месяцев, поскольку Владимир Путин уверен, что в конечном итоге победит. Об этом говорится в отчете Службы внешней разведки Литвы, пишет Bloomberg.

В отчете утверждается, что у Москвы есть ресурсы, чтобы продолжать войну в течение многих лет. При этом Кремль заявляет, что мир с Украиной достижим только на его собственных условиях, и что Запад и Киев должны смириться с поражением.

Согласно отчету, дипломатическое решение войны не решит никаких проблем безопасности, поскольку оно просто приведет к тому, что Россия вернется в "тупик", который Путин нарушил своим полномасштабным вторжением в феврале 2022 года.

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Также отмечается, что Кремль, вероятно, считает отношения с Западом находящимися в "серой зоне между войной и миром" и чувствует себя достаточно смелым, чтобы начать акты саботажа:

"Даже если война в Украине закончится или будет заморожена, угрозы, исходящие от России — военная агрессия, саботаж и деятельность по оказанию влияния — сохранятся. Москва пересмотрит только свои приоритетные цели".

В то же время в литовской разведке считают, что Россия вряд ли сможет начать крупномасштабную обычную войну против всего западного военного альянса в среднесрочной перспективе. Однако она "может развить военный потенциал, достаточный для начала ограниченных военных действий против одной или нескольких стран НАТО".

Перемирие с Россией - новости

Как сообщал УНИАН, после саммита европейских лидеров "Securing Our Future" президент Франции Эммануэль Макрон предложил частичное перемирие, которое будет предусматривать прекращение боевых действий в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры.

В Париже сказали, что эта инициатива должна проверить готовность России к мирным переговорам и создать условия для достижения устойчивого мира.

В то же время Секретарь оборонного комитета Верховной Рады Украины Роман Костенко не верит в полное завершение войны в этом году.

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