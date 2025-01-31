В издании предупредили, что, усиливая разногласия в Европе, Москва может добиться более выгодных для себя условий.

Смещение политического баланса в Европе может укрепить позиции правителя России Владимира Путина на возможных переговорах относительно завершения войны в Украине, пишет Bloomberg.

В частности, отмечается, что лидеры в полосе Центральной и Восточной Европы начинают отходить от единого "фронта" поддержки Украины в борьбе против России.

Кроме того, как напоминается, Словакия, Австрия, Болгария и Хорватия ставят под сомнение санкции против России и военную помощь Украине. А крайне правый фаворит на пост президента Румынии назвал Украину "выдуманным государством", которое будет расколото, потому что "война проиграна".

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"Даже в Германии так называемый файрвол, установленный основными партиями против сотрудничества с решительно пророссийской Альтернативой для Германии, был нарушен из-за миграционной политики перед выборами в следующем месяце, на которых крайне правая партия занимает второе место", - добавили в Bloomberg.

Как указывается, усиливая разногласия в Европе, Москва может посчитать, что она выдержит давление президента США Дональда Трампа, который пригрозил России усилением санкций в случае не заключения "сделки". Все это может помочь Путину "переключить внимание Трампа на Киев" и добиться "более выгодных для России условий урегулирования", говорится в статье.

В издании констатировали, что раскол европейского единства в критический момент, может дать Путину "политическую передышку" для попыток "урегулировать" войну на поле боя.

Напомним, ранее Bloomberg писал, что Путин обретает союзников в Европе в неудачное для Украины время.

Отмечалось, что националистический крен в таких странах, как Словакия, Австрия и Хорватия, а также Венгрия, ставит под вопрос поддержку Украины. Лидеры этих стран разрывают единство с Европейским Союзом и НАТО и предлагают Путину удобных союзников.

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