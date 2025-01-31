При этом западные аналитики акцентировали, что сейчас сдерживать РФ будет сложнее чем во времена СССР.

Украина станет ключевым элементом сдерживания РФ, но ей нужно помочь эффективно сыграть такую роль.

Такое мнение высказали исследователи Центра стратегических и международных исследований (CSIS), пишет Голос Америки. Они считают, что чем бы ни закончилась нынешняя война РФ против Украины, агрессивная политика Кремля не позволит западным странам вернуться к идее о сотрудничестве с демократической Россией.

Ученые считают, что для успеха будущих переговоров по Украине, о которых говорит новый президент США Дональд Трамп, нужно убедить российского диктатора Путина в том, что он должен вести настоящие переговоры, а не "садиться за стол и требовать капитуляции", считает Джеффри Манкофф, юрист Программы CSIS для Европы, России и Евразии.

Видео дня

Он добавил, что усиление Украины и возвращение ей преимуществ на поле боя является необходимой предпосылкой для переговоров с Путиным об окончании войны.

А директор Института Кеннана Центра Вильсона Майкл Киммадж указал на завышенные ожидания от переговоров. "Дипломатия на этом этапе не может принести успех. Украина и США с одной стороны, Россия - с другой, настолько далеки в своих позициях, что это вряд ли возможно", - пояснил он.

Вместо этого он предлагает стратегию времен холодной войны, когда РФ сдерживали за счет ограничения военного влияния. "С этой точки зрения, если Россия контролирует лишь 18% территории Украины, то это не проигрыш Украины, а успех сдерживания", - считает он.

При этом он отметил, что сейчас сдерживать РФ будет сложнее чем во времена СССР. "Если бы не Китай, Россия бы не имела такого доступа к рынкам и капиталу, который она имеет сейчас, и не смогла бы поддерживать войну, которую она ведет против Украины", - пояснил Киммидж.

В свою очередь Манкофф добавил, что для окончательного решения войны может понадобиться несколько десятилетий, в течение которых единственной политикой в отношении РФ должно быть сдерживание. Он подчеркнул, что сдерживание России - это очень долговременная задача, возможно, на несколько поколений.

"Нам надо сосредоточиться на идее сдерживания столько, сколько потребуется. Во времена "холодной войны" требовалось 40 лет. Возможно, на этот раз, это не продлится так долго", - высказался он.

Относительно того, как Запад допустил нынешнее развитие событий, исследовательница из Программы Европы, России и Евразии CSIS Мария Снегова объяснила, что западные чиновники недооценили способность России и не поняли, что российские власти вместе с обществом имели амбиции "великой державы".

Она отметила, что после распада СССР Запад начал строить свою политику в отношении РФ на ошибочном предположении, будто экономические и демографические проблемы уменьшат ее негативный потенциал, но на самом деле оказалось оказалось, что "российскому режиму и не нужно так много людей, чтобы поддержать свое существование".

Она добавила, что Запад просчитался в отношении РФ и по экономическим связям, ведь там допускали, что Кремль поставит прибыли выше амбиций. Теперь стало понятно, что все получилось с точностью до наоборот, потому что Запад настолько погряз в торговле с РФ, что даже сейчас некоторые европейские политики надеются возродить довоенные отношения с Россией.

Вас также могут заинтересовать новости: