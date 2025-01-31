Это ставит под вопрос поддержку Киева, как раз в то время, когда Дональд Трамп стремится положить конец войне.

Националистический крен в таких странах, как Словакия, Австрия и Хорватия, а также Венгрия, ставит под вопрос поддержку Украины, как раз в то время, когда Дональд Трамп после своего возвращения в Белый дом стремится положить конец войне..

Как пишет Bloomberg, лидеры этих стран разрывают единство с Европейским Союзом и НАТО и предлагают президенту России Владимиру Путину удобных союзников в критический момент.

Так, Словакия стала одной из первых стран НАТО, которая оказала военную помощь Украине. Однако премьер-министр Словакии Фицо, который посетил Владимира Путина в Кремле в прошлом месяце показывает, как быстро все может измениться.

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Его позиция теперь схожа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который постоянно ставил под сомнение поддержку блока Украины и призывает к прекращению санкций против России.

"Орбан больше не одинок", — сказал Габор Дьёри, политический аналитик Policy Solutions в Будапеште. "ЕС, скорее всего, будет все чаще сталкиваться с тупиками, поскольку ему будет трудно преодолеть несогласие со стороны националистов".

По его мнению, группы националистов в этих странах получили поддержку быстрее, чем в остальной Европе, поскольку граждане недовольны резким ростом цен на энергоносители, в котором многие винят войну. Это сделало их более подверженными риторике крайне правых фракций, которые выступали против иммиграции, осуждали помощь Украине и поддерживали администрацию Трампа.

Так, Австрия готова выдвинуть своего первого крайне правого канцлера со времен Второй мировой войны, который ясно дал понять, что поддержка санкций противоречит традиционному нейтралитету страны. В Хорватии избиратели подавляющим большинством голосов переизбрали президента Зорана Милановича, который резко критиковал военную помощь Киеву, наложил вето на обучение украинских офицеров и осудил расширение НАТО как "глубоко безнравственное".

Правительства других стран, которые были надежными западными партнерами Украины, также подвергаются риску. Так, в Румынии в прошлом годукрайне правый кандидат Калин Георгеску, который выступал против НАТО и хвалил Трампа и Путина, неожиданно выиграл первый тур президентских выборов. Однако Верховный суд Румынии, сославшись на иностранное вмешательство, аннулировал результат и назначил новые выборы на май.

Словения и Чешская Республика — еще две страны в регионе, где кандидаты, выступающие против нынешнего правительства, могут вернуться к власти. А в Болгарии глава государства Румен Радев призвал снять санкции с Москвы.

Но региональный сдвиг был наиболее ярко продемонстрирован в Словакии, где Фицо поднял вопрос о возможности будущего за пределами ЕС и НАТО, заявив, что эти институты рискуют оказаться в "книгах истории".

Эскалация риторики словацкого премьера отражает более глубокую проблему для ЕС, поскольку все больше чиновников настаивают на интересах России, а не на едином европейском блоке, говорит Григорий Месезников, глава Института общественных дел в Братиславе.

Заявления Фицо

Словацкий премьер после решения Украины о прекращении транзита газа из РФ заявил, что Украина никогда не станет членом НАТО и будет иметь проблемы со вступлением в Европейский союз.

Кроме того, Фицо назвал Зеленского врагом своего государства, а также раскритиковал его

Угрозы Фицо из-за остановки транзита газа

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо, известный своей пророссийской позицией, после решения Украины о прекращении транзита газа из РФ заявил, что Украина никогда не станет членом НАТО и будет иметь проблемы со вступлением в Европейский союз.

Кроме того, Фицо назвал Зеленского врагом своего государства, а также раскритиковал за поддержку протестов против политики правительства Словакии

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