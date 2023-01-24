Также готовится обсуждение работы "зернового коридора".

В среду, 25 января, состоится первое в 2023 году заседание Совета национальной безопасности Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как пишет турецкое агентство "Анадолу", в повестке дня значатся стратегические вопросы региональной и национальной безопасности.

Также обсуждаемым вопросом станет и Украина. Президент Турции намерен обсудить деятельность "зернового коридора", мирные посреднические инициативы Анкары, а также вопросы поставок гуманитарной помощи и достижения долгосрочного прекращения огня в Украине.

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Усилия Турции для прекращения войны в Украине - последние новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается поддерживать хорошие отношения и с Украиной, и с Россией и быть посредником между странами с целью прекращения развязанной Москвой захватнической войны.

В частности, Турция приняла два раунда мирных переговоров в начале полномасштабной войны, и стала посредников в соглашении об открытии "зернового коридора" для экспорта украинского продовольствия по Черному морю, участвовала в одном из крупнейших обменов пленных и так далее.

В середине января официальный представитель президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что власти Турции готовы добиваться локального прекращения огня в Украине и считают, что ни у Кремля, ни у Киева нет военных средств для победы в войне.

Также сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает за открытие гуманитарного коридора, который позволит освободить из плена и начать лечение раненых украинских солдат и сотен военных и гражданских, которых удерживает Россия.

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