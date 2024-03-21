Мирный план Трампа вполне может спровоцировать дальнейшее кровопролитие в Украине.

Дональд Трамп пока не занимает никакой выборной должности, но его нечеткая позиция по Украине уже ощущается в этой стране. Союзники бывшего президента блокируют помощь Украине в Конгрессе в течение нескольких месяцев, что привело к глубокой нехватке боеприпасов на поле боя.

Как пишет The Washington Post, есть определенные признаки того, что этот тупик с помощью вскоре закончится. Однако, что произойдет дальше, если Трамп вернется в Белый дом, непонятно.

"Он лишь предложил туманную схему того, как он бы справился с войной в Украине, предположив, что он подтолкнет как Россию, так и Украину к переговорам, и утверждая, что он может достичь соглашения о прекращении войны в "один день". Его ответы по ключевым вопросам, например, сможет ли Россия сохранить захваченную ею территорию, остаются неизвестными", - отмечает издание.

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В то же время Трамп раскритиковал помощь США Украине как "бесконечный поток американских сокровищ" в Киев. Когда дебаты в Конгрессе по финансированию Украины затянулись, Трамп очертил новое видение американской внешней помощи: это должен быть заем.

Поскольку до выборов осталось полгода, а их результаты все еще очень неопределенны, Трампу еще далеко до должности. Однако в американской политической системе это имеет мало значения, отмечает издание. Хотя финансирование Украины прошло через Сенат, оно было задержано в Палате представителей, где спикер Майк Джонсон отказался поставить его на голосование, вероятно, опасаясь, что Трамп может натравить на него своих сторонников, наказав его и предотвратив переизбрание в этом году.

Некоторые европейские партнеры пытаются заполнить пробел, оставленный Соединенными Штатами, но мало кто имеет что-то подобное потенциалу, который могут предоставить Соединенные Штаты. Чиновники США предупредили, что Украина может потерпеть поражение, если будет продолжать воевать без дополнительного пакета помощи, и что даже если она справится с кризисом, будет потеряно бесчисленное количество жизней. Даже если помощь неизбежно вернут, потери, которые уже ощутили, невозможно стереть.

"Мирный план Трампа вполне может спровоцировать дальнейшее кровопролитие. Трамп может искренне верить, что его призывы к переговорам и предупреждения о помощи приведут к прекращению боевых действий. Но первые доказательства с обеих сторон свидетельствуют о том, что они намерены углублять противостояние", - отмечает WSJ.

Позиция Трампа по поводу войны в Украине

Ранее Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос, продолжит ли он помогать Украине оружием, позволит ли Путину оккупировать часть или всю Украину, если его снова изберут президентом.

Как заявил Трамп в интервью Fox News, он надеется, что до этого не дойдет. К тому времени, пока он возьмет на себя полномочия президента, пройдет много времени, более девяти месяцев - для войны и политики это "вечность".

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