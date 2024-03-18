Политик хотел бы, чтобы ему не пришлось делать кардинального выбора в болезненном вопросе войны.

Скандальный кандидат в президенты США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос, продолжит ли он помогать Украине оружием, позволит ли Путину оккупировать часть или всю Украину, если его снова изберут президентом.

Как заявил Трамп в интервью Fox News, он надеется, что до этого не дойдет. К тому времени, пока он возьмет на себя полномочия президента, пройдет много времени, более девяти месяцев - для войны и политики это "вечность".

Политик отметил, что РФ имеет мощную армию, хотя украинцы и очень храбрые. По его убеждению, надо искать компромисс путем переговоров.

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Также Трамп заявил, что вопрос войны в Украине является для него очень болезненным. Он уверен, что вторжения не было бы, если бы он был президентом.

"Я очень хорошо знал Путина, у нас были хорошие отношения. Он бы никогда не решился на широкомасштабное вторжение, если бы я был президентом. Если бы у нас был настоящий лидер, он (Путин - УНИАН) бы никогда этого не сделал. Помните, он не делал этого годами, и не было никакой реальной угрозы, что он это сделает. Я говорил с Путиным, я говорил: "Ты не можешь этого сделать". Если бы я был президентом, все эти люди жили бы, все эти красивые города, старинные тысячелетние купола, золотые купола, культуру невозможно заменить. Это ужасная ситуация", - заявил Трамп.

Трамп об Украине - последние заявления

На днях бывший президент США и один из претендентов на новое избрание на главный пост в стране Дональд Трамп заговорил о выходе США из НАТО. При этом единолично такое решение президент США принимать не может.

Поэтому если Трамп победит и будет иметь идею, чтобы официально отозвать участие Америки в НАТО, ему придется ждать промежуточных выборов в Сенат и Конгресс.

Также УНИАН сообщал, что Трамп обозвал Байдена "идиотом". В своей речи он обвинил нынешнего президента США в том, что тот не может гарантировать США безопасность, и также упомянул о президенте-диктаторе России Владимире Путине.

По его словам, президент РФ говорит о ядерном оружии, "потому что он знает, что президентом США является идиот, с которым он может справиться".

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