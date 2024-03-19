Мартин Вулф уверен, что если Украину действительно оставят одну, то это поставит под вопрос надежность США повсюду.

Дональд Трамп, который пока еще не более чем кандидат на пост президента США, может "вскоре вручить своему другу Владимиру Путину победу над Украиной". Об этом пишет пишет аналитик Мартин Вулф для The Financial Times.

В августе прошлого года администрация Байдена обратилась к Конгрессу с просьбой предоставить средства Украине, помощь при стихийных бедствиях и усиление контроля над южной границей. Это было сделано для достижения двухпартийной поддержки. Трамп выступил против этого, потому что хотел обеспечить провал Джо Байдена.

"Послушные своему хозяину республиканцы в Сенате не смогли принять законопроект. Но в конце концов Сенат принял законопроект, предусматривающий оказание помощи Украине, Тайваню, Израилю и гражданскому населению Газы. Затем это застряло в Палате представителей. Это потому, что пудель Трампа, спикер Майк Джонсон, отказывается ставить этот законопроект на голосование, зная, что он будет принят, и опасаясь, похоже, что Трамп накажет его, попытавшись предотвратить его переизбрание в Палату представителей в ноябре. Как и большинство сильных мира сего, Трамп превыше всего ценит лояльность", - сказано в статье.

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Отмечается, что Украина в течение двух героических лет боролась с российским гигантом, несмотря на то, что ее превосходила численность и вооружение.

"Украина добилась этого в борьбе с реваншистской диктатурой Путина с минимальными затратами для западных стран. Солдат НАТО даже не призывают воевать. Для США ущерб, нанесенный России войной на Украине, оказался колоссальной сделкой", - пишет аналитик.

Он считает, что сейчас Трамп и его приспешники, похоже, намерены подарить Путину незаработанную и незаслуженную победу.

"Мы знаем по преступлениям России в оккупированных регионах, какие ужасы они причинят, если одержат победу. Но на карту поставлено даже нечто большее. Если США сейчас откажутся от Украины, они пошатнут ее союзы до основания. Как Трампу удалось осуществлять такой контроль над своей партией? Ответ заключается в том, что большая часть республиканцев лояльна лично ему. Республиканцы - это секта. Вооружившись этой поддержкой, Трамп контролирует партийных законодателей, эксплуатируя их трусость и карьеризм. Это делает следующие выборы по меньшей мере самыми важными с 1932 года, когда был избран Франклин Делано Рузвельт", - отмечается в материале.

Вулф уверен, что если Украину действительно оставят одну, то это поставит под вопрос надежность США повсюду.

"Прежде всего, союзники будут сомневаться в гарантиях. Как они могут отреагировать? Одной из возможностей является опасный всплеск распространения ядерного оружия. Другой вариант - переделка альянсов в менее зависимые от США. Еще одна попытка заключить сделки с Китаем и Россией. В мире транзакций именно так поступят многие разумные игроки. Нетрудно понять, что многие американцы возмущаются, что союзники злоупотребляют своими ресурсами и своей волей. Это классическая проблема коллективных действий: страны, которые не влияют на результаты, испытывают искушение стать безбилетниками. Но сверхдержава не может фрирайдить. Его отступление от мира изменит его форму. Именно это оно и пыталось сделать между двумя мировыми войнами. Это не закончилось хорошо. Маловероятно, что мир, из которого ушли США, будет ей по душе", - отметил автор.

Он считает, что Эта война принесла гораздо больше, чем просто нанесла огромный ущерб российской армии.

"Это также оживило саму НАТО. Ее члены все больше понимают необходимость повышения расходов на оборону. Спящий гигант Европы, Германия, наконец-то осознает необходимость укрепления своих вооруженных сил. Не в последнюю очередь к альянсу присоединились Финляндия и Швеция, обладающие высокими способностями", - сказано в статье.

Эксперт прогнозирует, что будет долгая война на истощение, прежде чем россияне поймут, что им не позволят стереть Украину с лица земли.

"Роль западных союзников заключается только в поставках денег и оружия. Это не должно выходить за рамки их возможностей или воли. Оставить Украину сейчас, в час великой нужды, означало бы продемонстрировать катастрофическую слабость Запада в момент потенциального успеха: Россия возрадовалась бы, а западный альянс рухнет. Многие пришли бы к выводу, что США находятся в необратимом упадке. Для США и всего мира это действительно решающий момент", - добавил он.

Война в Украине - позиция Трампа

Скандальный кандидат в президенты США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос, продолжит ли он помогать Украине оружием, позволит ли Путину оккупировать часть или всю Украину, если его снова изберут президентом.

Как заявил Трамп в интервью Fox News, он надеется, что до этого не дойдет. К тому времени, пока он возьмет на себя полномочия президента, пройдет много времени, более девяти месяцев - для войны и политики это "вечность".

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