Высокопоставленный чиновник альянса уверен, что следует ожидать массированных ударов, наподобие тому, который был 8 июля.

Оккупанты попытаются нанести по Украине новые массированные удары, приурочив их к саммиту НАТО и другим событиям.

Такое мнение высказал высокопоставленный представитель НАТО в разговоре с журналистами на условиях анонимности перед саммитом альянса в США, передает Би-би-си. "Нам следует ожидать массированных ударов, таких как этот (удар 8 июля)", - сказал представитель НАТО.

Он отметил, что для этого РФ экономит ракеты, накапливая их для массированных ударов.

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Кроме того, представитель альянска напомнил, что Россия настойчиво пытается проводить в Европе тайные операции: диверсии, поджоги, убийства. Цель этих операций состоит в том, чтобы подорвать в Европе уверенность в необходимости помогать Украине.

Также представитель НАТО оценил, что экономика РФ может выдержать еще три-четыре года войны против Украины. В то же время, по имеющимся у альянса данным, Кремль пытается найти новых поставщиков оружия и боеприпасов, однако о каких странах идет речь, представитель НАТО не уточнил.

Война в Украине: новости

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты сфокусировались на Покровском направлении. В частности, только там было отражено 43 атаки. В целом же, за прошедшие сутки россияне пытались 141 раз прорвать линию обороны украинских защитников.

Между тем Reuters сообщает, что Иран значительно увеличил производство ракет из-за соглашения с РФ. Так, только на одной из производственных баз заметили несколько десятков новых сооружений.

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