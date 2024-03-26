Замглавы МИД Польши Анджей Шейна подчеркнул, что агрессор не должен навязывать Альянсу какие-то правила.

В МИД Польши заявили, что в НАТО рассматривают вариант сбивания российских ракет, когда они летят в направлении территории стран альянса.

"В НАТО анализируют различные концепции, в частности, что такие ракеты следует сбивать, когда они уже очень близко к границе НАТО – но это должно происходить с согласия украинской стороны и с учетом международных последствий. Тогда ракеты НАТО поражали бы российские ракеты за пределами территории действия Договора (Альянса. – Ред.)", – заявил замглавы МИД Польши Анджей Шейна в интервью RMF FM.

Он подчеркнул, что агрессор не должен навязывать Альянсу какие-то правила.

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"Он должен привыкнуть к тому, что сторона НАТО, сторона демократических государств, ЕС начнет задавать определенный тон, когда речь идет о решении конфликта в Украине", – сказал Шейна.

Российские ракеты над Польшей - детали

24 марта 2024 года россияне нанесли массированный удар по Украине, выпустив ракеты с Ту-95МС. Одна из ракет во время атаки залетела на территорию Польши, где пробыла более полуминуты и "вернулась" в Украину.

Минобороны Польши выразило уверенность, что если бы в это утро российская ракета пролетела еще чуть дальше, вглубь страны, ее бы успели сбить еще до того, как та бы наделала беды.

Тогда по боеголовке отработали бы из истребителей F-16. Четыре борта самолетов (два польских и два американских) как раз подняли с этой целью, заявил советник министра обороны Польши Мечислав Бенек.

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