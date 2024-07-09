Иран значительно увеличил производство ракет из-за соглашения с РФ, - Reuters

На одной из производственных баз заметили несколько десятков новых сооружений.

Иран расширил два ключевых объекта по производству баллистических ракет. Это произошло после соглашения от октября 2022 года, в рамках которого Тегеран якобы согласился поставлять эти ракеты России.

Как сообщает Reuters со ссылкой на двух американских исследователей, которые проанализировали спутниковые фото, а также на трех неназванных иранских чиновников, ракетный арсенал страны уже является крупнейшим на Ближнем Востоке. Его оценивают в более 3000 ракет.

На спутниковых изображениях Planet Labs военной базы Модаррес в марте и производственного комплекса Ходжир в апреле, видно более 30 новых сооружений.

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В частности, многие сооружения окружены большими земляными валами. По словам Джеффри Льюиса из Миддлберийского института международных исследований, это сделали для того, чтобы взрыв в одном здании не привел к детонации в соседних сооружениях. Льюис отметил, что расширение началось в Ходжире в августе прошлого года, а в Модарресе - в октябре.

Трое иранских чиновников на условиях анонимности подтвердили, что объекты расширяются с целью увеличения производства баллистических ракет. Некоторые из новых зданий также позволят удвоить производство БПЛА.

Один из иранских чиновников раскрыл, что беспилотники и ракеты отправят в РФ, беспилотники - хуситам, еще некоторое количество ракет - ливанской Хезболле.

Иран поставляет оружие в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Иран открыто поставляет в Россию не только дроны, но и ракеты.

Также Bild сообщал, что вероятно, Иран впервые поставил России новейшие авиабомбы Qaem-5 ("Каим-5") для ударов по Украине. По мнению издания, это указывает на "новый уровень" военного сотрудничества Тегерана и Кремля. В самом Иране эти бомбы приняли на вооружение только пять лет назад.

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