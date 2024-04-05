Ограниченные и быстро сокращаемые запасы боеприпасов, которые Запад мог предоставить Киеву, возможно, нанесли наибольший ущерб.

75-летнюю историю НАТО можно описать тремя действиями, каждое из которых определяется экзистенциальными угрозами безопасности Запада. Об этом говорится в материале CNN.

Отмечается, что, во-первых, была холодная война и советская угроза. Второе действие произошло в 1990-х и 2000-х годах, когда НАТО впервые развернуло войска в Боснии и Косово, а затем в Афганистане и Ираке. Начиная с 2014 года, первое вторжение президента России Владимира Путина в Украину и самопровозглашенный халифат ИГИЛ вернуло вооруженные угрозы прямо к границам Альянса.

"Четвертый акт НАТО может быть определен кризисом, который разворачивается в медленном темпе. Более десяти лет союзники хронически не тратили на оборону, тогда как противники Запада модернизировали и укрепляли свой собственный военный потенциал. Наиболее очевидный способ понять влияние этого - это полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году", - пишет СМИ.

В частности, журналисты отмечают, что недофинансирование оборонных бюджетов в течение длительного периода имеет многочисленные последствия - от меньшей численности войск до плохого обслуживания техники. При этом в контексте войны в Украине ограниченные и быстро сокращаемые запасы боеприпасов, которые Запад мог предоставить Киеву, возможно, нанесли наибольший ущерб.

"В задачи НАТО не входила защита Украины от вторжения. Украина не является членом НАТО и лишь формально заявила о намерении присоединиться после вторжения в 2022 г. Однако характер поддержки Украины со стороны союзников по НАТО - в основном это прямая военная поддержка - выявил уязвимость Альянса из-за лет недофинансирования", - констатируют журналисты.

Украина и НАТО - последние новости

Генсек НАТО Йенс Столтенберг озвучил два сценария развития войны в Украине. Один из них касается того, что союзники НАТО будут способны мобилизовать больше поддержки и Украина сможет вернуть больше территории.

Другой сценарий, по его словам, таков, что "мы не сможем этого сделать, и тогда существует серьезный риск, что Россия захватит даже еще больше территории, и потом мы будем в еще более опасной позиции".

Также УНИАН сообщал, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО. По его словам, поддержка Киева странами Альянса остается "крепкой как скала".

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