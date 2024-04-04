По его убеждению, фундаментально существуют два вероятных сценария для развития дальнейшей ситуации.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг назвал два сценария развития войны в Украине. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинге в Брюсселе по итогам двухдневного заседания министров иностранных дел стран-членов Альянса.

"Ситуация на поле боя сложная. Мы видим как сейчас Россия давит вдоль линии фронта и как Россия мобилизует больше войск, но также как она готова жертвовать личным составом и техникой для незначительных достижений", - сказал Столтенберг.

Такую ситуацию он называет серьезной.

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"И именно поэтому существует срочность, когда речь идет о привлечении большей поддержки для Украины", - сказал Столтенберг.

По его убеждению, фундаментально существуют два вероятных сценария для развития дальнейшей ситуации.

"Один из них касается того, что союзники НАТО будут способны мобилизовать больше поддержки и Украина сможет вернуть больше территории. Другой сценарий таков, что мы не сможем этого сделать. И тогда существует серьезный риск, что Россия захватит даже еще больше территории, и потом мы будем в еще более опасной позиции", - считает Столтенберг.

В этой связи, он сказал, что единственный путь к справедливому и прочному миру в Украине заключается в сильных Вооруженных силах Украины.

"Потому что это единственный способ убедить президента Путина, что он не выиграет на поле боя. И это единственный способ убедить его, что он должен сесть за стол переговоров и договариваться относительно определенного рода приемлемого решения, в соответствии с которым Украина возьмет верх как суверенное и независимое государство", - подчеркнул Столтенберг.

Генеральный секретарь решительно верит, что это возможно, потому что украинцы уже доказали, что способны применять эффективно оружие, которое предоставляется союзниками.

"Если союзники НАТО предоставят то, что мы должны доставить, тогда я абсолютно уверен, что украинцы будут способны получить новые успехи, и именно поэтому мы должны доставить больше", - подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что союзники должны искать тщательнее и обеспечивать военную поддержку для Украины быстрее.

Война в Украине - мнения

Менее 50% опрошенных граждан верят, что Украине удастся вернуться к границам 1991 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института 17-21 февраля 2024 года. В частности, социологи спросили, какими будут границы Украины после окончания войны. Как свидетельствует исследование, 45% опрошенных украинцев считают, что Украина сохранит все свои территории, которые имела в 1991 году.

Представитель Государственного департамента США Курт Кэмпбелл заявил, что Россия восстановила свою армию после огромных потерь во время вторжения в Украину.

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