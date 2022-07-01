В этой провокации россияне вспомнили главнокомандующего британской армии.

Российская пропаганда запустила очередную манипуляцию об Украине и НАТО, извратив заявления главнокомандующего британской армии Патрика Сандерса.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

В частности, кремлевские медиа распространяют информацию, что якобы Сандерс "готов пожертвовать Украиной ради безопасности НАТО", а "армия Великобритании стремится сравняться с армией РФ".

"На самом деле во время выступления 28 июня главнокомандующий британской армии ничего подобного не говорил. Он подчеркивал, что "Россия будет представлять большую угрозу европейской безопасности " и после завершения войны в Украине. Также Сандерс предостерег, что "территориальные амбиции Путина простираются до конца десятилетия и за пределы Украины", - говорится в сообщении.

Эту речь Сандерс произнес накануне саммита НАТО, на котором Россию признали самой большой угрозой безопасности Запада. В ГПД отмечают, что роспропаганда стремится сформировать имидж непобедимой российской армии на фоне консолидации Запада.

Как сообщал УНИАН, 19 июня в ГПД заявили, что российская пропаганда распространяет нарратив о том, что якобы Украине выдвинули новую требование для вступления в Евросоюз. "Десятки кремлевских медиа пишут, что "от Украины требуют прекратить прославлять С. Бандеру ради членства в Евросоюзе", - говорилось в сообщении Центра.

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