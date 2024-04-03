Ранее президент Франции был сторонником диалога с РФ.

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается подтолкнуть Запад к более жесткому подходу к Путину. Когда-то он выступал за диалог с Россией, но теперь хочет, чтобы страны НАТО рассмотрели все варианты по Украине, и это тревожит Альянс, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что в феврале президент Франции Эммануэль Макрон провел конфиденциальные разговоры с президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем, чтобы заложить основу для парижского саммита, который, как он надеялся, пошатнет стратегию Запада по войне в Украине.

Его идея представляла собой радикальный отход от позиции, которую администрация Байдена придерживалась с начала войны, - избегать действий, которые могли бы спровоцировать Москву и эскалировать конфликт. Макрон же наоборот хотел перестать афишировать так называемые "красные линии" Запада и заставить Кремль угадывать. Байден и Шольц не поддержали, и по итогам парижского саммита Макрон ошеломил союзников, сделав заявление о вероятности размещение войск стран НАТО в Украине.

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"Неповиновение Макрона закрепило его метаморфозу из одного из первых голубей мира войны в ее ведущего ястреба. Президент Франции был сторонником диалога с Владимиром Путиным в начале конфликта, предупреждая, что союзники "не должны унижать Россию". Однако за последний год Макрон начал раздвигать границы того, как далеко Запад готов зайти в противостоянии с Москвой. Он был одним из первых сторонников вступления Украины в НАТО, а также в Европейский Союз. Он также был в центре шквала дипломатии, направленной на усиление военной помощи Украине, присоединившись к Великобритании в отправке мощных крылатых ракет в Киев", - пишет WSJ.

Указывается, что для Макрона война на Украине стала проверкой способности Европы выжить в мире, где гарантии безопасности США больше не являются "герметичными".

"Французский лидер уже давно обеспокоен тем, что европейские страны рискуют превратиться в простых вассалов сверхдержав, таких как США и Китай, если континент не будет наращивать свой военный потенциал… И теперь Макрон обращает внимание на то, что беспокоит многих европейских чиновников в частном порядке: десятилетия трансатлантических связей в области безопасности находятся под угрозой разрушения", - говорится в статье.

Издание напоминает, что в последние недели Макрон начал использовать мрачную риторику, чтобы подготовить французское общество к возможности более прямой конфронтации с Москвой, предупреждая, что если Украина падет, то следующими будут страны Центральной и Восточной Европы.

При этом, как отмечает WSJ, стремление Макрона к стратегическому сдвигу стратегии рискует разделить тех, кого он стремится возглавить.

"Вашингтон, Берлин и многие другие столицы Западной Европы сразу же заявили, что не желают отправлять войска в Украину после заявлений Макрона в феврале. "Красные линии", которые Макрон стремился окутать двусмысленностью, в итоге были полностью обнажены, - констатируют журналисты. - Перспектива присутствия западных войск в Украине подняла острый вопрос о том, как союзники должны реагировать, если кто-то из них погибнет в результате российского удара. По словам американского чиновника, администрация Байдена была обеспокоена тем, что Россия может атаковать французские войска, которые могут быть отправлены в Украину, ведь это может привести к вовлечению в конфликт Франции и, возможно, других западных стран. Макрон, однако, сказал союзникам, что необходимости вовлекать НАТО или США не будет".

После первой волны критики Макрон начал замечать, что поддержка его идеи набирает обороты в европейских странах, граничащих с Украиной и Россией, пишет издание.

Западные войска в Украине - заявления Макрона

Напомним, на днях Макрон заявил, что наземная операция с участием западных войск в Украине может быть нужной "в какой-то момент", подтвердив свои предыдущие намерения и слова относительно этого.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон был прав, заставив РФ догадываться о границах поддержки Украины со стороны западных стран, когда сказал о возможности ввода войск.

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