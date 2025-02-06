Гибель сотен тысяч российских солдат для Кремля является незначительной потерей, а вот полученный при этом опыт и раскочегаренная военная экономика выглядят значительно более важным приобретением.

Кровавая безрезультатная мясорубка, в которую для россиян превратилось "трехдневное" вторжение в Украину, не означает, что Россия стала достаточно слабой и уже не угрожает странам НАТО. Об этом пишет Business Insider.

Издание отмечает, что Москва неоднократно угрожала НАТО, и сейчас Россия находится на военных рельсах, восстанавливая и реконструируя свою армию, производя больше оружия и даже объединяя силы со странами, враждебными к Западу.

Габриелиус Ландсбергис, который до конца прошлого года был министром иностранных дел Литвы, рассказал Business Insider, что Россия возобновляет производство танков и наладила выпуск дронов. Он также отметил, что теперь российская армия имеет широкий опыт ведения современной полномасштабной войны, тогда как западные армии сосредоточены на борьбе с терроризмом, а не на подготовке к большой войне с почти равным противником.

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"Я бы, пожалуй, сказал, что Россия, пожалуй, более опасна, чем когда-либо", - сказал Ландсбергис.

Кейр Джайлз, старший консультант программы России и Евразии в британском аналитическом центре Chatham House, отметил, что Россия продемонстрировала свою способность убеждать саму себя в своей непероможности и после этого нападать на соседей. Именно поэтому она может атаковать НАТО, не осознавая на самом деле, насколько разрушительными для нее будут последствия такого нападения.

Он также отметил, что значительные потери войск не являются для России причиной отказаться от агрессии, потому что людей Кремль считает дешевым активом.

Кроме того генерал Кристофер Каволи, командующий Европейским командованием США, напомнил, что в войне против Украины Россия потеряла много сухопутной техники и пехоты, а вот авиация и флот в целом пострадали минимально. И это при том, что российская военная экономика только наращивает производство.

"Нарратив о том, что Россия иссякла, является самым опасным. Честно говоря, я думаю, что Россия не просто не истощена. Я думаю, что она явно на тропе войны", - сказал Ландбергис.

Бывший литовский министр отметил, что его страна готовится к тому времени, когда Россия будет искать повод напасть на Европу. Эстония делает то же самое. Обе страны сейчас планируют тратить на оборону по 5% своего ВВП, что пропорционально больше, чем в США.

"Нам нужно подготовиться, самые опасные времена впереди", - подчеркнул Ландбергис.

Российская угроза в Европе

Как писал УНИАН, министр обороны Германии Борис Писториус считает, что Россия может атаковать страны НАТО ориентировочно через 5 лет. Именно столько времени нужно, чтобы реорганизовать и подготовить российскую армию к такому противостоянию.

Возможность такого нападения со стороны России признает и генсек НАТО Марк Рютте.

Военный аналитик Эдвард Лукас убежден, что в отличие от вторжения в Украину война России против НАТО по крайней мере в начале будет вестись гибридными методами. Целью Москвы сначала будет уничтожить взаимное доверие между странами блока.

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