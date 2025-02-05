Экономические ресурсы оккупированных территорий - единственное, что в теории могло бы хоть как-то оправдать для Москвы эту кровавую войну, но и здесь все очень сомнительно.

Сегодня Россия контролирует около 20% территории Украины, из которых значительная часть представляет из себя сплошную руину. Дальнейшая поддержка этих территорий может стать тяжелым бременем для российского бюджета, пишет Foreign Affairs.

Авторы публикации отмечают, что экономический результат от оккупации украинских территорий повлияет на будущие суждения о том, было ли вторжение в Украину успешным, а также на аппетиты других потенциальных агрессоров в мире. Экономическая выгода от оккупации Донбасса и причерноморья - или ее отсутствие - повлияют на оценку КНДР относительно перспектив новой попытки завоевать Южную Корею, а также на желание Китая захватить Тайвань.

"Военное опустошение, тысячи смертей и бегство жителей трудоспособного возраста после вторжения Путина в 2014 году и эскалации 2022 года, а также непокорность тех, кто остался, значительно ограничат доходы России от завоевания, даже не принимая во внимание потрясающую цену жизни россиян за изъятие этих территорий из-под контроля Украины", - пишет Foreign Affairs.

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Авторы публикации отмечают, что оккупированное население вряд ли будет продуктивным, что показал опыт десятилетней оккупации Донецка и Луганска. Москва была вынуждена посадить российских граждан на ключевые должности, поскольку украинское население, за некоторыми исключениями, не желало эффективно сотрудничать с российскими властями. В регионе процветают преступность и беззаконие, препятствуя экономической деятельности.

Foreign Affairs отмечает, что даже без активного или пассивного сопротивления местного населения на оккупированных территориях остается просто слишком мало людей, чтобы здесь начался экономический бум.

Кроме того, на оккупированных территориях не хватает промышленности и инфраструктуры, пригодной для экономического производства. Активные боевые действия опустошили экономическую инфраструктуру этих регионов. Некоторые города, такие как Мариуполь, Бахмут, или Волчанск, были разрушены до основания. Значительная часть территории заминирована.

Подтверждением всего этого является имеющаяся статистика. Даже те территории, которые были оккупированы в 2014 году и не претерпели существенных разрушений, до сих пор не восстановили свой экономический потенциал уровня 2013 года. Оккупированная часть Донетчины в прошлом году сгенерировала менее пятой части того, что на этой территории производили в последний год под контролем Украины. Экономика Крыма, несмотря на огромные вливания российских денег, по состоянию на сейчас на 16% меньше, чем в 2013-м, пишет Foreign Affairs. Сейчас оккупированные территории полностью зависимы от дотаций из российского федерального бюджета.

Авторы публикации отмечают, что любые возможные экономические выгоды, которые Москва могла бы надеяться получить от завоеванных территорий, не только мизерные, но и имеют потрясающую цену. Кроме сотен тысяч погибших российских солдат, безумными являются и материальные потери. Только прямые расходы на армию в бюджете РФ за время войны составили более 200 миллиардов. А еще есть скрытые расходы, а также потеря значительной части военной техники, унаследованной от советской эпохи.

За время войны из России сбежали от 500 000 до 1 300 000 преимущественно молодых, образованных и состоятельных граждан. Российская экономика серьезно пострадала от санкций.

"Экономические издержки путинской войны очевидны, и даже если она завершится территориальными достижениями России, оккупация украинских земель, опустевших от населения и опустошенных годами боевых действий, оставляет мало надежды на их восстановление. Нападение Путина на юго-восточную Украину принесет лишь последствия завоевания, а не ее прибыли. Даже если Путин сохранит там контроль в обозримом будущем, он вряд ли войдет в историю как получивший для России экономический и стратегический приз. Совсем нет", - пишет Foreign Affairs.

Война в Украине: стратегические перспективы

Как писал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас Украина не может вернуть все оккупированные территории, поскольку имеющейся помощи от партнеров для этого недостаточно. Он подчеркнул, что нельзя терять миллионы людей "ради результата, который может и не наступить".

Также мы рассказывали, что бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур не исключает возможность определенной сделки между США и Россией за спиной Украины. Чтобы не допустить нового "Ялтинского соглашения", нужно перехватить у России стратегическую инициативу на фронте, говорит он.

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