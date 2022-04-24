Антониу Гутерриша в Анкаре примет турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш до визита в Россию и Украину посетит Турцию.

В пресс-службе генсека ООН сообщили, что визит Гутерриша в Анкару состоится 25 апреля, передает reuters.

В рамках визита главу ООН примет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как отмечает издание, Турция является важным местом проведения гуманитарных переговоров между Украиной и Россией.

На следующей неделе - 26 апреля - Гутерриш отправится в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Предполагается, что в РФ Гутерриш будет обсуждать прекращение огня в Украине.

После этого 28 апреля генсек ООН поедет в Украину для переговоров с президентом Владимиром Зеленским и главой МИДа Дмитрием Кулебой. В ходе визита в Украину предполагается обсуждение гуманитарных вопросов.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский считает, что генсек ООН Антониу Гутерриш сначала должен посетить места, где уничтожали украинцев, а затем ехать в Москву.

"Я думаю, что по приезде, если будет время у генерального секретаря, ему обязательно нужно посетить сначала наши места, где были пытки и где уничтожили наших людей, а потом уже найти время для уважаемых из Москвы. Мне кажется, важнее понять, что у нас происходит, чтобы иметь точное мнение, которое генеральный секретарь сможет донести в Москве на встрече с президентом этого государства. Потому что просто приехать в Киев и пообщаться, этого мало", – сказал он.

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