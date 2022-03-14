8 марта издание Irish Times узнало о том, что ООН запретила своим сотрудникам называть войну в Украине войной или вторжением.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению огня в Украине, но не упомянул о стране-агрессоре.

В заявлении, опубликованном в Twitter, он не объяснил причины "боевых действий" в Украине, не назвал агрессора и ограничился тем, что Украина просто "уничтожается".

"Украина горит и уничтожается на глазах у всего мира. Эта трагедия должна прекратиться. Нам необходимо немедленное прекращение боевых действий и серьезные переговоры на основе принципов международного права и устава ООН", - написал Гутерриш.

Что предшествовало

8 марта издание Irish Times узнало о том, что Организация Объединенных Наций запретила своим сотрудникам называть войну в Украине войной или вторжением.

Вместо этого ООН дала указание использовать термины "конфликт" или "военное наступление" для описания вторжения России. Новая коммуникационная политика объясняется в электронном письме необходимостью избежать "репутационного риска".

На Банковой в это отказались верить. Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал новость "фейком".

Представитель ООН Стефан Дюжжарик ответил изданию The Guardian, что "это просто не тот случай, когда сотрудникам было дано указание не использовать такие слова, как "война" или "вторжение" для описания ситуации". Он также отметил сообщение заместителя генерального секретаря ООН Розмари Дикарло, где она употребляет словосочетание "бессмысленная война" в Украине.

Стефан Дюжжарик сказал, что сотрудников ООН просят оформлять все сообщения о ситуации в нашем государстве, в соответствии с общей позицией организации.

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