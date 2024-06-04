Энтони Радакин выступает за использование Украиной западного оружия для ударов по военным объектам в РФ.

Россия потерпит поражение в Украине. Об этом в интервью Sky News сказал председатель комитета начальников штабов Великобритании Энтони Радакин.

Издание отмечает, что адмирал проводит пралель между обнаружил сходство между действиями союзников против нацистов и тем, как западные страны объединяются, чтобы помочь Украине бороться с вторжением России сегодня.

"Это война экономик. Это война логистики. Это война промышленного производства. Это война политической воли. Все это ради простоты возвращения мира народу Украины", - отметил военный. Видео дня

Радакин, известный своим оптимистическим взглядом, настаивает, что Россия "терпит неудачу" в Украине, даже несмотря на то, что российские войска начали новое вторжение на северо-восток Харьковщины, где они отбили территорию, поскольку украинские войска страдают от нехватки в боеприпасов и живой силы.

"Россия делает тактические наступления на суше. Но тогда нужно немного отступить. Если вернуться к марту 2022 года, Россия заняла около 17% территории Украины. Сегодня она имеет 11%. Поэтому Россия все еще в дефиците", - сказал военный

На вопрос, уверен ли он в победе Украины, Радакин ответил утвердительно.

"Я полностью уверен. До конца июня Россия потеряет 500 тысяч человек - убитыми и ранеными. Мы уже прошли 800 дней войны, на которую Путин давал три дня. Это тяжело для Украины, но мы должны сохранить нашу поддержку", - подчеркнул Радакин.

Война в Украине - последние новости

РФ решила проблему с загрузкой "Калибров" на ракетоносители. Такое предположение сделал начальник пресс-центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук.

При этом, по его словам, в морской акватории основной проблемой остается присутствие большого количества авиации РФ.

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