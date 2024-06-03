В морской акватории основной проблемой остается присутствие большого количества авиации РФ.

Начальник пресс-центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук во время брифинга рассказал о ситуации в Черном и Азовском морях.

Он заявил о том, что российские оккупанты используют для нанесения ударов субмарины и, скорее всего, загрузка ракет "Калибр" на корабли уже не является для противника большой проблемой, как это было раньше.

"Можем только констатировать, что есть тенденция к использованию в море только подводных лодок. Вот у них есть четыре единицы", - сказал Плетенчук.

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Он уточнил, что речь идет об "Алросе" - российской дизель-электрической подводной лодке проекта 877В "Палтус", которая не является ракетоносителем. Также у захватчиков есть на Черном море три подводных носителя крылатых ракет. Один из них остается в порту по неизвестным причинам, возможно, из-за технических неисправностей, два - оккупанты используют.

"То есть, первое - скорее всего, они решили проблему с загрузкой крылатых ракет. Второе, что они фактически решаются использовать только субмарины. Надводный флот остается в пунктах базирования и какой-то тенденции, чтобы он оттуда вышел, не наблюдается", - сказал Плетенчук.

По его словам, сегодня в акватории Черного моря ВСУ зафиксирована утром одна дизель-электрическая подводная лодка проекта "Варшавянка". Она носитель крылатых ракет, однако "была пустой".

"Это одна из тех двух лодок, которые отстрелялись в прошлый раз - запустили тогда 8 ракет. Да, в море кораблей не наблюдается. Есть некоторое движение в пункте базирования, но это - в основном изменение места якорной стоянки", - рассказал спикер.

Он отметил, что в морской акватории основной проблемой Украины остается присутствие большого количества российской авиации. Она представлена, как разведывательными дронами, так и различными видами истребительной, тактической и патрульной авиации. Как уточнил Плетенчук, враг привлекает почти весь имеющийся парк - начиная от нескольких моделей вертолетов и заканчивая различными самолетами.

Спикер добавил, что, прогнозируя действия противника, можно сказать, что тот и в дальнейшем будет использовать оккупированный Крым для нанесения ударов баллистикой по определенной территории Украины - потому, что сейчас оккупантам это почти ничего не мешает делать.

В то же время пока высадка десанта россиян на побережье Черного моря невозможна, признаков создания наступательных группировок на Таврическом направлении пока не замечено.

В Азовском море россияне продолжают использовать украинские оккупированные порты, чтобы вывозить награбленное. Используют для этого, либо теневой флот, который фактически "не ходок" в нормальные порты.

"То есть, просто для того, чтобы перебрасывать грузы из Мариуполя или Бердянска они выключают системы автоматической идентификации (AIS)", уточнил спикер.

Также он добавил, что в азово-черноморском бассейне есть официально признанные порты РФ и торговля осуществляется через них, и в эти пункты осуществляют заходы и суда иностранных компаний.

"Но здесь могут возникать много параллельных вопросов. В частности, о том, что Керченский пролив является территориальными водами Украины. И Украина навигацию очень давно запретила в этой части моря, потому что имеет на это право. Но по факту Азовское море сейчас является внутренним морем (РФ - УНИАН), потому что они полностью оккупировали это украинское побережье. И используют его в своих интересах", - констатировал Плетенчук.

Российские ракетоносители в Черном море

Напомним, ранее различные эксперты отмечали, что военный флот РФ в Черном море имеет проблемы из-за невозможности загрузки крылатых ракет "Калибр" на корабли в Крыму. В частности, потому, что именно во временно оккупированной АРК - главная база ЧФ РФ.

Несмотря на то, что российские оккупанты в последнее время выводят корабли из Крыма, они продолжают с востока наносить ракетные удары по Украине. По словам начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрия Плетенчука, корабли врага остаются в портах РФ, в восточной части Черного моря, прежде всего это Новороссийск, где есть военно-морская база. Дислокация оккупантов, как отметил спикер, только увеличивает время на реагирование по угрозе.

Оккупанты выбрали тактику применения только подводных носителей крылатых ракет, в частности в ночь на 1 июня они задействовали две подводные лодки, которые выпустили по Украине 8 ракет.

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