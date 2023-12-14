Президент США лично продолжает побуждать американских законодателей к одобрению поддержки Украины.

Администрация Соединенных Штатов Америки, а также лично американский президент Джо Байден прилагают значительные усилия, чтобы побудить Конгресс к принятию дополнительного финансирования, в частности, для поддержки Украины. Об этом сообщил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Я не буду говорить о том, что мы делаем, о том, чего вы не видите в СМИ, но наша команда продолжает очень и очень тесно сотрудничать с членами Конгресса от обеих партий, пока они ведут эти переговоры. И мы посмотрим, как это будет развиваться", – приводит его слова "Укринформ".

Он отметил, что 12 декабря было объявлено об очередном пакете помощи для Украины. Однако до конца года осталось мало времени, "поэтому не так уж много возможностей, чтобы обеспечить оборонную помощь Украине".

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Кирби также подчеркнул, что принять этот законопроект американских законодателей побуждает и лично Джо Байден. По словам представителя Белого дома, администрация готова участвовать в "добросовестных переговорах" и идти на компромиссы. Однако он подчеркнул, что для продвижения вперед это должны делать обе стороны.

"Президент очень много работает. Вся команда прилагает тяжелые усилия", – резюмировал он.

Помощь Украине от США

Еще 20 октября президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос на дополнительное финансирование в размере 106 млрд долларов, где предусмотрено 61 млрд долларов на Украину. Однако документ до сих пор не одобрен американскими законодателями.

12 декабря перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским Джо Байден заявил о выделении нового пакета помощи и подчеркнул, что Конгресс должен проголосовать за дополнительное финансирование для Украины до перерыва в работе на праздники, "прежде чем они дадут Путину огромный рождественский подарок".

Однако СМИ все чаще публикуют материалы о том, что Конгресс, скорее всего, не успеет одобрить помощь до Рождества.

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